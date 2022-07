“Ecco come sono ridotta”: Sophie Codegoni, a Formentera finisce malissimo

Inizia malissimo la vacanza a Formentera per Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano: lo sfogo social diventa virale.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sempre più uniti e innamorati. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove si sono incontrati, sono diventati inseparabili dividendo sia la vita privata che professionale. Per la coppia è un’estate ricca di impegni per le numerose serate di cui sono protagonisti. Sophie, inoltre, è solita accompagnare Alessandro nelle sue serata da dj restando sempre al suo fianco.

La coppia, tuttavia, recentemente, ha trovato anche il tempo per volare a Formentera e rilassarsi un po’. La piccola vacanza che i due ex vipponi hanno deciso di concedersi, però, non è iniziata nel migliore dei modi come racconta la stessa Sophie sui social.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ko a Formentera

Le vacanze a Formentera non sono sicuramente iniziate come Sophie Codegoni e Alessandro Basciano immaginavano. Tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato la situazione con ironia raccontando l’accaduto ai fans. La Codegoni che, con il fidanzato Basciano ha battuto il record di Jennifer Lopez, si è mostrata ai fan a letto alle prese con un impacco sul viso reso necessario per un improvviso sfogo.

“Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere. Secondo giorno a Formentera, voto 10”, dice ironica. E non è andata meglio ad Alessandro Basciano che, con Sophie, è stato recentemente protagonista di una reunion inaspettata.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è ritrovato ad affrontare le prime ore a Formentera con la febbre restando a letto per riprendersi. “Ovviamente abbiamo già fatto tutti i tamponi, non ha il Covid. Forse è stata l’aria condizionata”, ha detto ancora Sophie.

Solo qualche giorno fa, durante una breve sosta a Palma di Maiorca, Sophie aveva avuto un’altra, piccola disavventura: “Essendo qui solo per un giorno ho portato un paio di tacchi per stasera e un paio di scarpe da ginnastica per tornare domani. Ho lasciato le scarpe da ginnastica in piscina insieme a una maglietta e non le ho più trovate!”, aveva raccontato.