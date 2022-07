Un altro domani anticipazioni: Julia imbarazzante, il video intimo è virale

Un altro domani, anticipazioni: conosci la soap in onda su Canale 5? Ecco tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda dal 25 luglio al 29 luglio 2022. Scopriamo insieme di più!

Un altro domani è una soap opera spagnola creata da Josep Cister Rubio e prodotta da TVE in collaborazione con Bambù Producciones. Le protagoniste sono Amparo Piñero e Laura Ledesma.

Questa telenovelas spagnola è approdata in Italia da relativamente poco. Infatti, la serie va in onda su Canale 5 dal 6 giugno 2022 nel day time, insieme a Beautiful e Una Vita. Da un punto di vista della trama, la serie è ambientata a Rio Muni ella Guinea spagnola degli anni ’50 che corrisponde all’attuale Madrid.

Come anticipato nel paragrafo precedente le protagoniste sono Julia e Carmen. Julia è una donna che sta vivendo una vita che sua madre e il suo futuro marito hanno pianificato per lei. Quando sta per sposarsi, scopre un grande segreto di famiglia che la cambierà per sempre. Invece Carmen è una giovane donna che lascia le comodità della metropoli per raggiungere il padre nell’esotica provincia della Guinea spagnola a metà del secolo scorso.

Ma queste due vite sono anche una e sono unite da un legame forte come il sangue: Carmen e Julia sono nonna e nipote.

Un altro domani, cosa succederà nelle puntate in onda su Canale 5

Julia e Carmen, vivono delle vite simili ma vivono in epoche diverse. Nelle prossime puntate, Julia avvia un’attività che si rivela essere più difficile del previsto e invece Carmen è ancora in lutto per la sua amata tata e, ora che sa dei problemi del padre e della fabbrica, si trova in una situazione difficile, ma saprà farsi consigliare a aiutare dalle persone giuste.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 per la settimana di programmazione corrente si diffonderà in rete un video in intimo di Julia che diventerà virale. La ragazza sarà così estremamente disperata perché tutti inizieranno a prenderla in giro. Anche la madre si mostrerà estremamente infuriata per l’accaduto.

Ma se da un lato il video in mutande le genera tanto disagio, dall’altro lato iniziano ad aumentare gli ordini in bottega e così, la sua attività che stava per fallire riesce a rifiorire.

Invece per quanto riguarda Carmen, la giovane si renderà presto conto che il padre non è onesto sul lavoro. Iniziando a covare su di lui una profonda delusione.