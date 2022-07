Ilary Blasi e Francesco Totti sono ancora nell’occhio del ciclone e al centro degli interessi dei media nazionali ecco il sottile messaggio mandato da Ilary alla stampa e ai media che dimostra tutta la sua forza.

Ilary Blasi ha fatto ritorno a Sabaudia dopo qualche giorno di lontananza dall’Italia. La conduttrice ha infatti trascorso una piccola vacanza in compagnia dei tre amatissimi figli, Chanel, Cristian e Isabel e sembra abbiano passato momenti spensierati i e indimenticabili. I quattro hanno alloggiato in un resort di lusso, e hanno avuto modo di staccare completamente la spina prima di fare ritorno a Roma e affrontare nuovamente le insidie della stampa e dei media. Ecco il messaggio che Ilary ha voluto mandare indirettamente a tutti i curiosi che non vedono l’ora di saperne di più sul motivo della fine del matrimonio con Totti.

Ilary Blasi è una donna forte e determinata e ha voluto farlo sapere al mondo con una serie di scatti hot pubblicati su sul account Instagram dalla soleggiata e caldissima spiaggia di Sabaudia. I media sono ancora ossessionati dalla fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti (solo di recente è spuntato un retroscena incredibile), ma lei ha intenzione di proseguire a testa alta con la sua vita. E ha ritenuto necessario comunicarlo ai media così.

Ilary Blasi, il messaggio ai media dimostra la sua forza di carattere

Appena tornata dalla Tanzania, dopo un viaggio di totale relax con i figli, Ilary Blasi continua a stupire pubblicando con regolarità sul suo profilo Instagram foto decisamente hot che chiaramente veicolano un solo messaggio: non mi importa quello che i media dicono di me e della mia famiglia.

Ilary ha infatti pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con indosso uno striminzito costume da bagno rosso fuoco in pose decisamente ammiccanti. Una vera e propria sfida ai media, di cui pare non avere affatto “paura”. “La mia vita è mia e me la gestisco io”, sembra dire la bella Ilary alla stampa e a tutti gli utenti della nota piattaforma social. Ecco quindi che se Totti ha scelto di sparire dalla circolazione pubblicando poco o niente sui social (per non attirare ancora di più l’attenzione su di sé) Ilary è libera di scegliere autonomamente per se stessa. E nascondersi da tutto e da tutti non è certo nel suo stile. Vedremo cosa succederà in futuro!