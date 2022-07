Bollette alle stelle: colpa anche di questi elettrodomestici killer. Consumi assurdi

By

Alcuni elettrodomestici consumano più di altri, c’è poco da fare. Scoprire quali sono – e di quale differenza parliamo – ci può tornare utilissimo per comprendere su quali soffermarci nello specifico per poter risparmiare alla fine del mese, nonostante il caro prezzi dell’energia.

Risparmiare, nonostante il caro prezzi, è possibile? Certo, ma dobbiamo prima iniziare a comprendere quali sono gli elettrodomestici che consumano di più.

Come ben sappiamo – purtroppo per noi – i rincari dell’energia sono tra i peggiori problemi del 2022: le bollette che arrivano a fine mese spesso contengono cifre astronomiche, che stanno mettendo in ginocchio intere famiglie.

Detto ciò, c’è una buona notizia (che ne contiene anche una brutta, ma dovremmo guardare il bicchiere mezzo pieno): ci sono elettrodomestici che consumano più di altri.

Da un lato saperlo è buono perché ci permette di capire che cosa possiamo fare per risparmiare. Dall’altro, a breve scopriremo quanto abbiamo speso davvero per tutto questo tempo più o meno inconsapevolmente.

Quali sono gli elettrodomestici più energivori? Ecco la lista completa.

Ecco quali elettrodomestici consumano di più

Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? Ce lo dice Selectra, il servizio che confronta le offerte di luce, gas e internet ed è utile sia ad aziende che a privati, dal momento che aumenta la loro consapevolezza e li rende in grado di scegliere cosa comprare.

Come ha calcolato la capacità di un elettrodomestico di consumare energia? Secondo il consumo medio orario e i costi in bolletta con le tariffe del Servizio di Maggior Tutela attive dal 1° luglio 2022.

Una premessa è doverosa: sfruttando le nuove etichette energetiche, possiamo fare acquisti ragionati (e possiamo farlo molto meglio rispetto a prima). Ciò significa che scegliendo un elettrodomestico di classe “superiore”, risparmiamo già tantissimo.

Un esempio? Quelli di classe A++ consumano fino al 50% di energia in meno rispetto a quelli di classe A, mentre quelli di classe A+++ possono arrivare a funzionare fino al 60% di energia in meno. Figuriamoci se andassimo dopo la classe A quanto in più spenderemmo.

Detto ciò, quali sono gli elettrodomestici che consumano di più in assoluto? Al primo posto troviamo la stufa elettrica, che arriva a consumare 90 centesimi l’ora.

Al secondo, c’è il bollitore elettrico, che costa circa 73 centesimi l’ora. Chiude il podio il phon, che costa leggermente di meno e cioè 72 centesimo l’ora.

Detto ciò, appare chiaro che di questi tre elettrodomestici citati è totalmente superfluo, quindi siamo portati comunque ad utilizzarli più o meno spesso (soprattutto l’ultimo).

Per quanto riguarda gli altri, la medaglia di legno va alla friggitrice ad aria, che costa 68 centesimi l’ora e negli ultimi anni è divenuta uno dei prodotti preferiti dai consumatori.

Al quinti posto c’è la piastra per capelli – di cui però potremmo fare a meno, dal momento che li danneggia anche – che costa 59 centesimi l’ora.

Segue l’asciugatrice, che ci fa spendere 53 centesimi (ed è anche questo un prodotto molto acquistato ultimamente).

Subito dopo c’è il ferro da stiro, che costa 45 centesimi l’ora. E dobbiamo considerare che questo – insieme ad altri come la lavatrice, la lavastoviglie e così via – è uno di quelli che lasciamo accesi più ore al giorno per forza di cose, dal momento che impiega molto tempo per funzionare.

Quindi il costo deve essere moltiplicato per il numero di ore che impiega per terminare un ciclo (che dipende dal modello, ma può arrivare anche a 4 – 5 ore).

Dopo l’asciugatrice comunque troviamo il forno elettrico, che ci costa 42 centesimi all’ora, a “pari merito” con l’aspirapolvere.

Segue il condizionatore, che ci fa spendere 32 centesimi all’ora e che in questi mesi stiamo usando tantissimo (ma anche in inverno molti usano quello caldo).

Su questo punto, però, dobbiamo specificare che questo è il prezzo medio, perché dipende tutto molto anche dalla temperatura a cui lo impostiamo: più è bassa, più costa in sostanza.

Inoltre dobbiamo considerare anche il suo impatto sull’ambiente, dal momento che sappiamo che questo è altamente inquinante, siccome aumenta le concentrazioni di particolato fine e di ozono nell’aria.

L’alternativa low cost è il ventilatore, che consuma solo 3 centesimi l’ora (la differenza è notevole).

Chiude la classifica la lavatrice, che ci fa spendere 14 centesimi l’ora, seguita dalla lavastoviglie, che ci costa 11 centesimi.

In ogni caso, ecco quali sono gli elettrodomestici più usati in assoluto in casa.

Adesso sappiamo quali sono gli elettrodomestici che dobbiamo usare con più parsimonia comunque.