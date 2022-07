Ilary Blasi non ha resistito: rientrata in Italia, è tornata proprio lì!

Per Ilary Blasi continuano le vacanze estive dopo la rottura con Totti, ma questa volta è tornata proprio lì.

Questa estate 2022 è stata sicuramente costellata dai gossip. Tra ritorni di fiamma, nuovi amori e separazioni vip, non si smette di parlare della fine della coppia più amata in Italia. Francesco Totti e Ilary Blasi soltanto nelle ultime settimane hanno spiazzato il popolo italiano con la loro rottura ufficiale, giunta dopo 20 anni di amore e tre figli.

La notizia è caduta un po’ come una doccia fredda, considerando che soltanto qualche mese prima, quando già i rumors erano diventati virali, i due si sono scagliati duramente sui media affermando che fosse tutto falso. Non è stato difficile poi, comprendere che quello che entrambi hanno voluto fare, è stato tutelare l’immagine della conduttrice, che in quei mesi era impegnata in tv con l’Isola dei Famosi. Ora, mentre i paparazzi cercano il prossimo scoop tra amanti e nuove fiamme, i due stanno cercando di affrontare al meglio il momento difficile.

Se Er Pupone aveva passato qualche giornata in compagnia di amici giocando a Padel, l’ex moglie aveva deciso di allontanarsi dalla realtà italiana, spostandosi a Zanzibar in compagnia dei figli. Tra un safari ed un tuffo nelle acque cristalline, la conduttrice ha scelto di staccare la spina per un po’ ma il suo rientro in Italia ha fatto già discutere.

In vacanza a Sabaudia, il dettaglio fa discutere i fan

Dopo la parentesi in Africa, dunque, la bella Ilary, tornata ad essere più social che mai, sta tentando di ritrovare il sorriso svagandosi con ulteriori vacanze. Condividendo il tutto sulla sua pagina Instagram, l’ex moglie di Totti ha reso noto di trovarsi a Sabaudia, dove un tempo era solita trascorrere le vacanze proprio con lui.

Prosegue dunque l’estate italiana per la Blasi, che ha pubblicato nelle sue stories una serie di scatti e video che la ritraggono in bikini. Sicuramente la timoniera dell’Isola si mostra sempre radiosa, mentre sfoggia un fisico scolpito dagli allenamenti. Ai fan però, non è sfuggito un dettaglio. Dalle foto Ilary appare sempre più magra e quasi sciupata, destando la preoccupazione dei suoi follower.

In breve tempo, infatti, le immagini delle sue vacanze a Sabaudia sono diventate virali attirando l’attenzione di chi ha commentato l’aspetto della conduttrice. Nelle varie espressioni di preoccupazione, c’è chi raccomanda alla Blasi di riprendersi, dimostrando vicinanza ed affetto. Non si può negare che il pubblico italiano sia affezionatissimo a lei e che, in questa occasione più che mai, non smetterà di sostenerla in ogni suo passo.