Lash lift: in cosa consiste l’innovativo trattamento per le ciglia?

Hai mai sentito parlare del Lash lift? Scopri con noi in cosa consiste la nuova tecnica beauty per le tue ciglia.

Ultimamente sta spopolando un nuovo trend che riguarda le ciglia. Si tratta di un innovativo trattamento di bellezza chiamato Lash Lift.

Se desideri ottenere delle ciglia più grandi, più piene e più ricce, allora questa tecnica fa proprio al caso tuo. Ma di cosa si tratta esattamente?

Prova il Lash lift, la nuova tendenza del momento

Nell’ultimo periodo è cresciuto notevolmente l’interesse per i trattamenti di bellezza, soprattutto quelli relativi alle ciglia.

Il Lash lift sta attraendo molte donne, perché si tratta di una procedura che richiede il minimo sforzo, ma non solo. Infatti, il bello di questa tecnica è che dura anche più a lungo delle extension per ciglia, oltretutto con meno potenziali effetti collaterali. Inoltre, è possibile personalizzare i risultati, dalla forma dei riccioli all’aggiunta di una tinta se non si ha intenzione di ricorrere sempre al mascara. Negli ultimi anni anche i truccatori delle celebrità hanno iniziato ad utilizzare questo trattamento, aiutando la tendenza a farsi strada nella bellezza tradizionale. Ma in cosa consiste il Lash lift?

In poche parole, si tratta di un trattamento semipermanente e viene spesso descritto come una permanente per le ciglia. Il lifting è essenzialmente ciò che le ciglia farebbero con un ottimo piegaciglia meccanico, in modo da donare una bella forma verso l’alto e un’arricciatura realistica. Ma come funziona il lifting delle ciglia? Innanzitutto dovrai consultarti con un professionista. Dopo aver spiegato il risultato che preferisci ottenere, il tecnico separa le ciglia inferiori e superiori e applica un cuscinetto di silicone sulla palpebra superiore. Quindi incolla le ciglia al cuscinetto per iniziare a modellarle in modo da ottenere una curvatura più profonda. A questo punto si applicano tre lozioni contenenti le sostanze chimiche adatte, ognuna delle quali rimane in posa per 10 minuti, il che significa che l’intero trattamento dura da 30 minuti a un’ora.

Il Lash lift può durare dalle 8 alle 12 settimane. Ciò dipende dalla velocità di crescita delle ciglia e dalla loro cura. Si può cercare di prolungare i risultati utilizzando dei sieri per la crescita delle ciglia, ma il trattamento non è destinato ad essere permanente. Per quanto riguarda il costo, quest’ultimo tende a variare a seconda del luogo in cui ci si trova e della competenza del professionista, ma puoi aspettarti di pagare dai 70 ai 140 euro. Vogliamo però sottolineare, che come tutte le cose, anche questa procedura ha i suoi lati negativi. Infatti, se si usa una sostanza chimica per dipingere le ciglia, c’è sicuramente il rischio di reazioni allergiche. Anche se al momento non sono stati resi pubblici episodi specifici in cui i pazienti hanno avuto esperienze negative, ti consigliamo comunque di usare la massima cautela quando si applicano formulazioni sconosciute all’interno o intorno agli occhi.