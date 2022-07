Dopo 12 anni d’amore e un figlio, l’attrice più amata in Italia si è sposata!

Nell’estate 2022 convola a nozze una delle più amate attrici italiane, dopo una storia d’amore durata 12 anni: matrimonio da sogno.

Questa stagione non ci da tregua con le emozioni. La cronaca rosa continua a regalare degli alti e bassi incredibili, tra ritorni di fiamma storici, separazioni impreviste e nuove coppie. Non poteva che essere anche un periodo perfetto per i fiori d’arancio. Sono tanti i volti noti che hanno scelto l’estate 2022 per coronare il loro sogno d’amore, specialmente perché arriva dopo il lungo periodo della pandemia.

Ed in queste ore è convolata a nozze anche una delle attrici più amate in Italia. Classe 1977 e cresciuta a Latina, lei è stata un vero simbolo di sensualità anni Novanta. Con i suoi lunghi capelli scuri e il fascino Mediterraneo ha conquistato il cuore del pubblico tra cinema, tv e teatro. Nella sua vita privata si annoverano alcuni flirt vip, tra cui Francesco Coco e Aldo Montano, oltre che una liason con Gabriel Garko.

Non avete ancora capito di chi parliamo? Naturalmente della splendida Manuela Arcuri, che ha celebrato la sua unione con il fidanzato storico, l’uomo con cui condivide la vita dal 2010: l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. I due hanno alle spalle dunque, già 12 lunghi anni d’amore e la gioia di essere genitori. Nel 2014 infatti, è nato il piccolo Mattia.

Il matrimonio di Manuela Arcuri: abito e cerimonia

Proprio il 22 luglio la Manuelona nazionale ha detto il suo “Sì” in compagnia degli affetti più cari. In realtà, l’attrice e l’imprenditore si erano già sposati durante una fuga romantica a Las Vegas, ma ancora mancava il vero matrimonio italiano. Per l’occasione, la Arcuri ha scelto la location da sogno del Castello Odescalchi. Nello stesso luogo si sposarono coppie storiche come Katie Holmes e Tom Cruise o la Hunziker e Ramazzotti.

L’attrice non avrebbe saputo resistere al fascino del luogo, talmente romantico da essere irresistibile. Sulla sua pagina Instagram ufficiale per il momento nessuna foto di abito e cerimonia (al contrario di quanto fatto da quest’altra celebre coppia appena sposata), che probabilmente attendono di essere pubblicate in esclusiva da Chi. Qualcosina però, è già trapelata e lascia intravedere una Manuela splendida in abito con scollatura a V e trasparenze, sui toni del bianco e beige.

Naturalmente all’evento hanno presenziato diversi volti vip a cui è stato chiesto il massimo riserbo sulle immagini. Tra di loro, Vittorio Sgarbi “beccato” in una delle stories di Nathaly Caldonazzo, anche lei presente. Tra gli invitati anche Gianluca De Matteis, ex tronista di Uomini e Donne, mentre testimoni della coppia sono stati Alberto Tarallo e Giovanni Malagò.