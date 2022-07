Si è sposato! Il pasticcere più amato d’Italia ha detto sì!

Un’estate di fiori d’arancio anche per l’amatissimo chef della tv, che finalmente ha detto Sì alla sua bella, ecco i dettagli.

La nostra tv è piena di personaggi ai quali ci affezioniamo sempre più. Che siano provenienti dai reality show o da programmi di intrattenimento, siamo sempre più curiosi delle loro vite e non vediamo l’ora di scoprire qualcosa in più. Magari anche grazie ai social, che ci si sono messi di mezzo e sono diventati la migliore fonte per restare in contatto con i nostri beniamini.

C’è una categoria di programmi che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, perché amatissima dai telespettatori. Parliamo di quella della cucina e di tutti i programmi legati ad essa. E cosa vogliamo dire a proposito dei dolci? Una delizia anche per gli occhi (oltre che per il palato), seppur non potendoli assaporare, amiamo seguire le trasmissioni che ne parlano, che ce li mostrano e che ci fanno venire l’acquolina in bocca.

Meglio ancora poi, se a condurli è uno degli chef più belli che abbiamo in Italia. Classe 1985, originario di Lucca, è approdato nella tv italiana nel 2017 come giudice di Bake Off. Vi serve qualche altro indizio? Ha due occhi azzurri da sogno e non ha nulla da invidiare ai più affascinanti attori di Hollywood. Lui è naturalmente Damiano Carrara e da poco ha coronato il suo sogno d’amore.

Il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti, dopo mesi di attesa le nozze da sogno

Finalmente l’amatissimo chef ha potuto celebrare i suoi fiori d’arancio in questa estate 2022. In effetti per Damiano Carrara e Chiara Maggenti il percorso del matrimonio non è stato proprio semplicissimo, considerando che già lo scorso anno è stato rimandato a causa del Covid e di un incidente domestico. La donna, infatti, sarebbe caduta in casa procurandosi una frattura alla vertebra.

Dopo queste vicissitudini però, è arrivato il momento del “Sì” e anche loro si sono aggiunti alla lista di nozze più belle della stagione. Il 9 luglio si è svolta la cerimonia che ha unito Carrara e la Maggenti in una Chiesa in provincia di Arezzo, tra famiglia, amici e qualche volto noto. Non poteva mancare, infatti, la collega Katia Follesa che con lui da qualche anno conduce Cake Star.

Dalle foto pubblicate su Instagram, possiamo ammirare il favoloso look di Chiara che ha indossato un abito bianco in pizzo senza maniche prima, abbinato ad un’acconciatura elegante e raccolta. Dopo, invece, come si vede dallo scatto del momento della torta, lei ha scelto un vestito sagomato con manica lunga e strascico ed una coda di cavallo, mentre lui un classico smoking nero. Proprio nell’ultimo post, lo chef non poteva che spendere qualche parola sulla creazione di pasticceria che ha incoronato la serata: “L’abbiamo sognata, desiderata e immaginata… e finalmente ecco la torta del nostro giorno più bello!“