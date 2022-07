Involtini rustici di manzo, cucinare in fretta è cucinare bene

Un secondo piatto estivo, veloce, pratico e completo pronto in meno di mezz’ora gli involtini rustici di manzo. Il segreto è tutto nella scelta degli ingredienti

Cucinare in poco tempo significa avere meno attenzione per gli ingredienti o per il sapore finale? Assolutamente no e gli involtini rustici di manzo sono la risposta migliore.

Fettine di carne sottili, ma non troppo perché altrimenti non reggeranno il ripieno in cottura, poi verdure, formaggio e un affettato a scelta. Un po’ di vino bianco per sfumare e dare sapore, un contorno di carote oppure piselli passati in padella e la nostra cena è pronta in meno di mezz’ora.

Involtini rustici di manzo, tutti i passaggi spiegati bene

Se vogliamo involtini più leggeri, eliminiamo lo speck oppure lo possiamo sostituire con delle fette di prosciutto cotto.

Ingredienti:

16 fette di manzo

16 fette di fontina

8 fette di speck

2 peperoni gialli

1 cipolla bianca

2 bicchieri di vino bianco

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

100 g di farina 00

sale fino q.b.

Preparazione: involtini manzo

Questa è una ricetta veloce, con lavorazioni veloci. Partiamo dai peperoni: rimuoviamo il picciolo, laviamoli bene sotto acqua corrente, poi tagliamoli in due ed eliminiamo i filamenti interni e i semini interni.

Poi tagliamoli a dadini abbastanza piccoli: così cuoceranno in breve tempo e sarà più facile anche farli entrare all’interno degli involtini.

Prendiamo una padella, mettiamo a scaldare 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e quando ha preso calore cuociamo i peperoni a fiamma medio-alta per 5-6 minuti, salandoli leggermente solo alla fine. Quando sono pronti spegniamo e teniamo da parte.

Adesso passiamo alla carne. Appoggiamo le fettine di carne su un tagliere o il piano di lavoro, saliamole leggermente e adagiamo su ognuna mezza fetta di speck, una fettina di fontina e un paio di cucchiai di peperoni senza esagerare perché non escono fuori. Chiudiamo e arrotoliamo bene gli involtini, fermando poi con uno stuzzicadenti.

Passiamo tutti gli involtini di manzo in un piatto con la farina: deve essere un velo, non esageriamo. Quando sono pronto, prendiamo una padella grande oppure un tegame basso e mettiamo a rosolare la cipolla tritata finemente in altri 2 cucchiai di olio.

Appena ha preso calore, appoggiamo sulla base i nostro involtini e rosoliamoli per un paio di minuti prima di sfumarli con il vino bianco. Quando l’alcol è evaporato completamente abbassiamo la fiamma e lasciate cuocere gli involtini rustici di manzo, girandoli ogni tanto.

Quando la carne è ben cotta spegniamo il fuoco, tiriamo via gli stuzzicadenti e portiamo a tavola gli involtini ricoprendoli con il loro fondo di cottura, insieme al contorno.