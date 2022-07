Laura Chiatti a cuore aperto: tutta la verità su Marco Bocci

Laura Chiatti si lascia andare in un’intervista raccontando qualcosa in più sul suo rapporto con Marco Bocci, ecco la verità.

Bellissima e di successo, Laura Chiatti è una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano. Dotata di un talento straordinario, fa il suo esordio con diverse partecipazioni in famose fiction tv come Un posto al sole e Compagni di scuola. Il suo curriculum è lunghissimo, ma da sempre i riflettori si sono accesi su di lei anche per la sua vita privata.

Icona di bellezza smisurata e dotata di una speciale eleganza, la Chiatti a fatto parlare di sé anche per le sue liason nel mondo dello spettacolo. Prima, nel 2006 una relazione con Silvio Muccino, poi una storia con il collega Francesco Arca con il quale prova una convivenza fino al 2009. Dopo una love story di 3 anni con il cestista Davide Lemma, Laura conosce però, il vero amore che le cambierà la vita, il suo Marco Bocci.

I due attori ufficializzano il loro fidanzamento nel 2014 e celebrano il loro matrimonio il 5 luglio di quell’anno a Perugia, per la gioia dei fan di uno e dell’altro, che oggi amano seguirli sui social. Attivissimi entrambi, la Chiatti e Bocci regalano momenti delle loro giornate e della vita familiare, insieme ai piccoli Enea e Pablo. Oggi però, l’attrice si è lasciata andare ad una confessione.

La Chiatti parla della crisi con Bocci: “Turbolenze”

Negli ultimi giorni Laura Chiatti ha festeggiato lo splendido traguardo dei 40 anni, compiuti il 15 luglio con un bellissimo party circondata dagli affetti di famiglia e amici. E proprio sulla splendida soglia, l’attrice italiana si è lasciata andare ad un’intervista al giornale Chi, che ha cercato di scavare nella discussa e presunta crisi tra lei e il marito.

“Ormai è una sorta di certezza”, ha scherzato la Chiatti sui rumors che insistevano su un allontanamento di lei da Marco Bocci. In realtà, Laura, che in questi anni ha subito un’incredibile trasformazione, ha spiegato che un periodo difficile c’è stato, esattamente un anno fa, ma ha chiarito come stavano davvero le cose una volta per tutte. “Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno“, ha detto la moglie dell’attore, confermando che ogni coppia in alcuni momenti affronta momenti difficili.

“Così arrivano a cascata ansie, stress e paura…mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo…Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci“, ha chiarito la Chiatti sul suo rapporto, smontando a questo punto ogni dubbio. I fan possono tirare un sospiro di sollievo insomma, perché questa coppia si mostra più forte che mai!