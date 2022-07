Ear cuff: qualche idea per abbinare gli orecchini senza buchi

Per le amanti degli orecchini e delle orecchie ingioiellate ci sono gli ear cuff!

Parliamo di orecchini senza il buco che possono ricoprire anche la parte laterale delle orecchie, quella cartilaginea, dall’alto verso il basso. Oggi vedremo qualche modello nel dettaglio, insieme a qualche consiglio per abbinarlo nel modo migliore.

Una tendenza non proprio nuova

Negli ultimi anni gli ear cuffs sono diventati una vera e propria tendenza, ma non si tratta proprio di una novità!

Questa tipologia di orecchini ha infatti una storia molto lunga: la loro origine risale al periodo egizio, nel quale durante le ricerce ne sono apparsi esemplari simili. Hanno conosciuto la loro fortuna per tutto il tempo fino agli anni 80/90 scorsi quando assumono una veste più “punk”; complice anche i lavori di Alexander Mc Queen. Infine, intorno al 2013-15 conoscono la loro nuova era.

Questo accessorio intramontabile conosce oggi un nuovo splendore in nuove forme, colori e fantasie diverse. Il mercato offre tantissimi modelli tra cui scegliere, sia da soli che da abbinare con altri orecchini con i buchi, piercing o altri ear cuffs. Vediamone insieme qualcuno per stuzzicare la vostra fantasia.

Tipologie di ear cuffs e come abbinarle

I cerchi

partiamo dai classici, l’ear cuff a cerchio di varie dimensioni in argento e in oro. Di solito si porta nella parte alta e cartilaginea dell’orecchio, si infila a lì fino a scendere in tutto il contorno.

I cerchi piccoli e sottili sono molto carini nella parte alta oppure in quella bassa vicino al lobo, o in quella centrale verso l’interno, mentre ci sono modelli più spessi e sottili che stanno bene anche nella parte laterale bassa.

Dal lobo in su

Chi l’ha detto che l’earcuff non può stare sul lobo? Esistono dei modelli che possono essere applicati direttamente dal lobo e poi salire verso la parte interna dell’orecchio. In questo caso può essere molto carino abbinare un altro earcuff a cerchio nella parte centrale o, soprattutto, in quella superiore, se non si hanno già dei piercing intorno all’orecchio.

Tutto orecchio

Se si vuole osare si possono scegliere modelli di earcuffs che vanno a coprire tutto il contorno dell’orecchio.

Di larghezze varie questa tipologia di earcuffs circonda tutto il lobo. Anche in questo caso sono disponibili diverse forme e fantasie: da quelli più spessi e d’effetto a quelli più eleganti e sottili con delle decorazioni.

Una fantasia che si sposa benissimo con la curva di questi earcuffs è il serpente per esempio, un evergreen, ma se ne trovano anche con altri animali, oppure con simboli come delle stelline.

Oppure ancora, semplici, senza ciondoli ma con delle forme particolari all’inizio o alla fine dell’orecchio, vicino al lobo. Anche in questo caso questi orecchini sono fatti in oro, argento o altri metalli.

Questa tipologia offre un bell’effetto anche da sola in tutto l’orecchio; non è da disdegnare però mettere anche un punto luce o orecchini piccoli ma brillanti per far brillare anche i propri lobi.

Forme divertenti

Come avrete notato, la costellazione di earcuffs è davvero vasta e potrete divertirvi scegliendo forme diverse. Oltre a questi più grandi dalle mille forme e fantasie, anche i piccoli a cerchio offrono diverse forme che vanno ad adornare l’orecchino stesso (ad esempio con frecce, forme oppure fantasie animalier), per un orecchio addobbato e colorato.