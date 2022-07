Niente da buttare, tutto da riciclare: questa torta salata di pane secco

By

Preparare una torta salata buonissima in pochi minuti esclusivamente con quello che abbiamo in casa come il pane secco

La torta salata di pane secco è la vera evoluzione del riciclo, perché in cucina non si butta via niente ma tutto si trasforma, soprattutto quello che avanza.

Abbiamo scelto zucchine e cipolle, ma specialmente in estate il ripieno può cambiare di volta in volta: sbizzarriamoci!

Torta salata di pane secco, la ricetta passo dopo passo

Tra gli ingredienti non abbiamo messo formaggio se non il pecorino che ci serve per l’impasto. Ma possiamo arricchire il ripieno della torta salata con del caciocavallo, della provola, della scamorza, della fontina rigorosamente tagliata a dadini.

Ingredienti:

Per l’impasto

700 g di mollica di pane secco

2 uova medie

3 cucchiai di pecorino grattugiato

sale fino q.b.

pepe q.b.

1 spicchio di aglio

1 ciuffetto di prezzemolo

Per il ripieno

900 g di zucchine

2 cipolle rosse

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino q.b.

Preparazione:

Ricaviamo la mollica dal pane raffermo e mettiamola dentro ad una terrina insieme ad abbondante acqua fredda. Intanto che aspettiamo, possiamo pelare le cipolle e tagliarle a fettine sottili. Poi spuntiamo le zucchine, lasciamole e tagliamole a rondelle abbastanza sottili.

Mettiamo a soffriggere la cipolla in una padella con 2-3 cucchiai di olio. Quando comincia a prendere colore aggiungiamo anche le zucchine, saliamo e portiamo a cottura. Serviranno circa 20 minuti a fiamma medio-bassa.

Mentre aspettiamo possiamo preparare l’impasto della torta salata. Strizziamo bene la mollica del pane eliminando tutta l’acqua e aggiungiamo le due uova leggermente sbattute, un pizzico di sale, qualche macinata di pepe, il pecorino grattugiato, lo spiccio d’aglio e il prezzemolo tritati insieme finemente.

Impastiamo bene con le mani fino a quando la base della nostra torta salata è bella compatta. Poi dividiamola in due e mettiamo metà dell’impasto sulla base di uno stampo da 26 cm foderato con carta forno.

Stendiamolo bene con le mani salendo anche sui bordi dello stampo e poi versiamo il mix di zucchine e cipolle sull’impasto distribuendolo bene. Ricopriamo con il resto dell’impasto stendendolo fino a coprire tutta la superficie.

Cuociamo in forno ventilato a 170° per circa 45 minuti o comunque fino a quando il pane sarà diventato croccante in superficie. Sforniamo e lasciamo riposare la torta salata di pane secco almeno 15 minuti. Poi dobbiamo solo decidere se servirla calda oppure a temperatura ambiente.