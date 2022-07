Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio: il gesto che conferma tutto

By

Estate bollente per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la conduttrice sorprende con un gesto che conferma tutto.

Una delle coppie che più stanno facendo parlare nell’estate 2022 è sicuramente quella di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Seppur abbiano tentato di viversi la loro liason nel massimo della riservatezza, non sono riusciti a evitare paparazzi e indiscrezioni. Era meno di un anno fa quando nel suo Michelle Impossible la conduttrice svizzera raccontava la dolorosa fine del suo matrimonio dopo 12 anni d’amore.

Lei e Tomaso Trussardi sono state una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e la notizia è arrivata un po’ come una doccia fredda per tutti. I due pare che abbiano comunque conservato un rapporto molto sereno e, in una recente intervista, è tornata a parlare della rottura Maria Luisa Gavazzeni. La suocera della Hunziker ha rivelato di essere rimasta sorpresa dalla notizia e ha confermato che la nuora le piaceva molto.

“L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino”, ha raccontato la madre di Trussardi con tenerezza. “Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista… Andavo d’accordo con Michelle“, ha detto poi parlando della svizzera. Intanto Michelle ha ritrovato il sorriso e si è lasciata andare ad un gesto importante.

Michelle presenta Angiolini alle figlie, la vacanza d’amore in Sardegna

Il sorriso sul volto di Michelle è tornato quando ha iniziato la sua frequentazione con Giovanni Angiolini, affascinante chirurgo con qualche esperienza in tv come il Grande Fratello. A poco è servita la riservatezza che i due hanno cercato di mantenere, perché i paparazzi sono sempre in agguato pronti a rivelare le notizie più bollenti dell’estate.

Questa volta ci ha pensato Vero a rendere noto qualche intenso momento di passione della coppia, direttamente dalle loro favolose vacanze in Sardegna. Tra un giro in barca ed un tuffo nelle acque cristalline, Michelle è più radiosa che mai e sembra aver fatto un passo molto importante e decisivo. Stando a quanto rivela Oggi la showgirl avrebbe presentato Giovanni Angiolini alle figlie Sole e Celeste, anche loro in vacanza in Sardegna.

D’altro canto, pare che anche il bel chirurgo abbia già fatto le sue presentazioni ufficiali alla famiglia, impaziente di far conoscere la meravigliosa Michelle. Mentre altre coppie si dicono addio in questa estate 2022 dunque, ci pensa la Hunziker a far sognare ancora un po’!