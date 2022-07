Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la mamma di lui vuota il sacco

Dopo alcuni mesi dalla separazione, la mamma di Tomaso Trussardi si lascia andare a delle dichiarazioni sul rapporto con Michelle Hunziker.

Dopo 12 anni d’amore si è conclusa una delle love story più belle del mondo dello spettacolo, quella tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Questa non è certo una novità, visto che il tutto accadde poco prima dello show in prima serata Michelle Impossible, dedicato proprio alla carriera della bella conduttrice svizzera. In un momento così delicato, la Hunziker sfiorò l’argomento facendo comprendere la sofferenza di una separazione che ha lasciato il segno.

Dall’amore tra i due sono nate anche due figlie, Sole e Celeste, che hanno portato gioia nella vita di Mich dopo la primogenita Aurora nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Dopo la chiusura, tuttavia, sono iniziati a circolare i gossip sempre più insistenti su un nuovo importante flirt della showgirl. Si tratta di Giovanni Angiolini, l’affascinante chirurgo ed ex gieffino con cui è stata più volte paparazzata.

Durante l’estate la conduttrice di Striscia sta ritrovando il sorriso con delle fantastiche vacanze in Sardegna, in dolce compagnia proprio con lui. Pare infatti che, tra acque cristalline e spiagge assolate, la capofamiglia abbia deciso di presentare il dottore anche alle figlie. Lui d’altro canto, avrebbe avuto già il piacere di portare a casa la Hunziker, per la gioia della famiglia.

Cosa pensa la madre di Trussardi su Michelle? Ecco la verità

Nonostante dunque la showgirl svizzera pare aver ritrovato una piacevole serenità, si continua a parlare del rapporto con l’ex marito. I due sembrano aver mantenuto un contatto pacifico, anche naturalmente per il bene delle figlie. In una recente intervista al Corriere della Sera, è uscita allo scoperto la madre di Trussardi, Maria Luisa Gavazzeni, vuotando il sacco su Michelle.

“L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino”, ha raccontato con parole sentite l’ex suocera. La Gavazzeni ha rivelato di avere avuto un ottimo rapporto con la conduttrice, aggiungendo: “Andavo d’accordo con Michelle, mi è dispiaciuto“.

La donna si è poi lasciata andare spiegando cosa ne pensasse della rottura tra Tomaso e la Hunziker, con queste parole: “Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse”. Una separazione dunque, che sarebbe arrivata un po’ come una doccia fredda anche per le persone più vicine alla coppia e su cui i due non hanno rivelato tutt’ora le vere motivazioni che li hanno spinti ad un passo così decisivo ma evidentemente inevitabile.