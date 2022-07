Anticipazioni Beautiful e Una Vita: nuovo amore e una scoperta scioccante

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Dall’America e dall’Italia: tutto quello che accadrà ai nostri personaggi preferiti nelle prossime puntate. Scopriamolo insieme!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Anticipazioni Beautiful dagli USA: nascerà l’amore fra Deacon e Taylor?

Anticipazioni dalle prossime puntate in onda in America sul canale CBS. Secondo gli spoiler di Beautiful potrebbe nascere l’amore fra Deacon Sharpe e Taylor Hayes. Ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Beautiful potremmo assistere alla nascita di un nuovo grande amore? Le indiscrezioni ci arrivano direttamente dalla madrepatria! Infatti, secondo le nuove puntate in onda attualmente in America sul canale CBS, fra Taylor e Deacon potrebbe nascere l’amore.

In America, la crisi matrimoniale fra Ridge e Brooke Forrester si è definitivamente conclusa. I due, sono ritornati insieme per l’ennesima volta lasciandosi alle spalle paure, tradimenti e insicurezze.

Ma a questo punto cosa riserverà il destino di Taylor, visto e considerato che la donna si era riavvicinata molto all’ex marito? Secondo le anticipazioni sembra essere arrivato il momento per la psichiatra di avere un nuovo amore. A tal proposito, sembra pure che tutte le trame condurranno verso un’unica direzione: Deacon! Infatti, gli autori hanno fatto avvicinare sempre di più i due personaggi (reduci di un rifiuto d’amore).

Inoltre sembra proprio che, anche i due interpreti abbiamo iniziato a promuovere la nascita di questa nuova coppia sui loro profili social.

Una Vita, anticipazioni: Rodrigo fa una scoperta scioccante…

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) il vero marito di Valeria Cárdenas (Roser Tapias) farà una scoperta scioccante.

Per chi ha seguito le nostre anticipazioni sarà di certo che Valeria deciderà di accantonare i suoi sentimenti nei confronti di David quando scoprirà che Aurelio avrà sequestrato Rodrigo con la minaccia di fargli del male se il chimico non dovesse aiutarlo a ricreare la formula del gas tossico.

Visto che sarà decisamente in difficoltà, la Cardenas tenterà di chiedere aiuto persino a Lolita (Rebeca Alemany) ma alla fine non avrà il coraggio di essere completamente sincera con lei e si limiterà a dirle che è stata costretta ad agire in determinati modi per il bene delle persone che la circondano.

Tuttavia ben presto il chimico verrà rilasciato e una volta tornato libero si recherà nel quartiere per ricongiungersi con la sua amata. Ma una volta qui, assisterà a qualcosa di incredibile e scioccante: un bacio fra Valeria e David. Questo bacio gli farà perdere i sensi perché mai si aspettava che la donna provasse qualcosa per l’Exposito.