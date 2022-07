Sensibile e lunatico, ecco il segno che ha la lacrima più facile di tutti

Gli astri ci rivelano chi è il segno zodiacale dall’umore più fluttuante. Molto sensibile e lunatico per lui cambia tutto molto in fretta.

Questo segno non è immune agli sbalzi d’umore. Essendo molto sensibile cambia il suo stato emotivo in base alle situazioni. Può passare dalla gioia alle lacrime in pochi istanti e questo segno è molto noto per questo.

Come tutti i segni di acqua manifesta la sua stravaganza. L’acqua è l’elemento della sensibilità e della ricettività. Questo segno ha anche un legame diretto con la luna, responsabile delle fluttuazioni degli stati d’animo. Hai capito di quale segno stiamo parlando?

E’ il Cancro il segno più vulnerabile dello zodiaco

Si commuove davanti ai film, di fronte ad una persona che soffre o in qualunque situazione in cui sia evidente uno stato di difficoltà. Allo stesso modo si commuove per la gioia degli altri. Stiamo parlando del nativo del Cancro. I nativi del Cancro sono molto empatici, assorbono le emozioni degli altri senza filtri, si fanno condizionare. La loro alta permeabilità li rende lunatici. Inoltre il nativo del Cancro è un segno autocritico e prende alla lettera qualsiasi osservazione gli viene fatta finendo spesso per soffrire e sentirsi offeso per le cose che gli vengono dette. Per contro è un segno che ha un forte legame con la famiglia di origine e desidera molto una famiglia propria. Si impegna molto per realizzare questo sogno e quando ha la sua famiglia fa di tutto per assicurarle ogni bene, rinuncia persino ai suoi bisogni pur di accontentare i suoi cari.

Tra i segni più lunatici dello zodiaco troviamo anche il Gemelli, questo segno noto per il suo dualismo e per la sua dote innata di adattarsi a qualunque interlocutore tanto da sembrare falso. In realtà è un grande comunicatore e un grande persuasore, è un esperto di connessione interiore e di relazioni. Il comportamento di questo segno d’aria può mutare più volte nell’arco di una giornata. Bisogna considerare anche che è un segno di fine stagione e che è governato da Mercurio, quindi proprio come mutano le stagioni anche lui è mutevole mentre Mercurio è il pianeta del movimento.