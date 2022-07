L’abito monospalla di Vittoria Puccini dalla raffinata eleganza è per sempre

La bellissima Vittoria Puccini non ha bisogno di presentazioni e, diciamolo, gli italiani li aveva già conquistati ai tempi della fiction Elisa di Rivombrosa. Vediamo come copiare il suo outfit da vera star indossato a Parigi per “Eden Garden of Wonders” by Bulgari.

Il suo successo prosegue anche grazie alla cura con cui seleziona i progetti in cui cimentarsi e gli eventi ai quali partecipare. Con la parure di Bvlgari ed il viso romantico dai colori delicati ha posato per scatti naturalissimi che rasentano la perfezione.

Per copiarla si può iniziare con accessori con brillanti e cristalli che diano luce al volto, proseguire poi con una coda alta ed ordinata, un make-up adatto agli occhi e per il resto nude, e concludere con un abito monospalla attillato, meglio se dotato di spacco laterale.

Per essere come Vittoria Puccini scegliamo l’abito monospalla per una serata chic

Con la proposta di Pinko si va sul sicuro. Si tratta infattidi un normalissimo tubino nero (scontato del 40% ed attualmente in vendita a 105 euro sul sito ufficiale) con la particolarità di avere una sola spalla di tessuto. Si distingue da quello classico e per chi non se la sente proprio di “lanciarsi” con un look da grande soirée è l’ideale.

Si avvicina molto a quello di Vittoria – ma con un budget parecchio contenuto – l’abito lungo mono spalla con spacco alto creato da Le Style de Paris (36,50 euro). Il colore azzurro chiaro ed il raso lucidissimo faranno risaltare la pelle anche solo leggermente abbronzata. Va portato con tacco alto (meglio se dorato) e con pochi accessori perché di protagonista c’è già “lui”.

Con un rosa cipria freddo in tulle si potranno esprimere i lati da sognatrici che tutte, chi più e chi meno, abbiamo. Anaya with Love Tall ha realizzato il vestito lungo monospalla particolarmente adatto per il ruolo da damigella ma altrettano glamorous per una festa d’estate. La fascia in vita del capo definisce l’armonia del corpo e cade poi morbidamente sui fianchi. Il prezzo è di 70 euro su Asos, già scontato del 29%.

Abbiamo visto che quando si hanno le braccia grosse vanno evitati alcune tipologie di abiti, tra questi ci sono i capi monospalla mentre si possono leggermente camuffare con quelli dalle maniche a palloncino (a patto che non eccedano nel volume). Per ognuna c’è la soluzione giusta, basta solo cercarla.

Silvia Zanchi