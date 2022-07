Panini estivi a dieta? Ecco le migliori scelte da fare

Scopri quali sono le scelte migliori per dei panini estivi da gustare anche mentre sei a dieta.

Seguire la dieta in estate significa dover fare i conti con tutti i possibili momenti di socialità in cui è previsto anche mangiare insieme. Che si tratti di una gita fuori porta, di una giornata al mare o di un semplice incontro tra amiche per pranzo, la possibilità di imbattersi in un panino come unica scelta è più comune che in altri periodi dell’anno. E, per questo motivo, è molto importante imparare a fare i conti con il “problema” e trovare la soluzione.

Poter vivere con serenità la dieta passa infatti anche dal non dover rinunciare alle uscite con gli amici e al godersi la vita facendo sempre attenzione a ciò che si mangia ma senza evitare di uscire per paura di sbagliare. Per fortuna, anche andando in giro, ci sono sempre più scelte tra le quali destreggiarsi al fine di ottenere un panino che sia adatto alla propria dieta e che non comporti aumenti di peso o problemi nel periodo in cui si cerca di perderne o di stabilizzarsi.

Come scegliere i panini estivi giusti durante una dieta

Se anche tu sei un’amante della vita dinamica in estate, di sicuro ti capiterà spesso di uscire e di ritrovarti a mangiare fuori magari in una spiaggia, in macchina o in situazioni fortuite. In questi casi le opzioni che hai a disposizione sono quella di portarti qualcosa da casa o di fare buon viso a cattivo gioco e scegliere un panino tra quelli a disposizione in Autogrill, al bar o al supermercato.

Nel primo caso potrai ovviamente fare da te, badando soltanto a scegliere ingredienti che durino a lungo e da conservare magari all’interno di una borsa frigo. Un buon esempio è il panino integrale con pomodoro e affettato o con una cotoletta panata.

Ciò che conta è non puntare su panini con sole verdure perché senza le proteine e la giusta quantità di grassi, risulterebbero sbilanciati portandoti a far salire gli zuccheri nel sangue e ad ottenere l’opposto di ciò che desideri. E tutto restando ancora con un gran senso di fame. Se all’opzione di prepararti il panino preferisci quella di sceglierne uno quando sei fuori, i criteri di scelta sono sempre gli stessi. La prima cosa da fare è prediligerne uno di tipo integrale o, in alternativa, uno di quelli più leggeri.

Come ripieni potrai optare per mozzarella e pomodoro, bresaola e verdure, cotoletta (meglio se non fritta e insalata) o formaggio e verdure. Ciò che conta è che nel panino ci sia sempre una componente proteica. Qualora non ci fosse puoi sempre chiedere di aggiungere un po’ di formaggio. Anche se ha una componente grassa, ciò aiuterà gli zuccheri a non aumentare. E ti aiuterà più di quanto immagini a non avere conseguenze dal tuo pranzo fuori porta.

Non va poi dimenticato che una volta che ti trovi a mangiare fuori è anche giusto goderti il momento senza troppe paranoie. Una volta a casa potrai infatti bilanciare il tutto con una cena più leggera (mai saltarla!) e base di ingredienti sani e genuini. Se invece sei seguita da una nutrizionista puoi sempre chiedere di inserire delle opzioni di scelta che comprendano dei panini nel tuo menu. E magari qualche consiglio su come gestire il resto della giornata. In questo modo vivrai il tutto in modo ancor più rilassato e senza l’ansia che hai quando stai trasgredendo.

Andando alle quantità, in genere il pane andrebbe consumato sempre con quantità di 60 g per volta. Queste nel caso di un panino possono aumentare ma diventano meno influenti se opti per quello integrale. In alternativa puoi sempre togliere una parte di pane e godere così di uno più piccolo ma davvero ricco di ripieno. Una scelta forse strana ma che dona comunque una buona esperienza in fatto di gusto. E che, di certo, ti aiuterà a saziarti comunque.

Imparando a scegliere i panini estivi da gustare qaundo sei a dieta e grazie agli spuntini giusti da fare di notte quando ti viene fame, mantenere il tuo peso forma o perdere peso ti risulterà più facile e rilassante che mai. E ciò ti consentirà di goderti il periodo estivo con la leggerezza che meriti.