Gli abbinamenti di colori forti non fanno per te? Ecco la soluzione perfetta

Gli abbinamenti di colori forti non sono i tuoi preferiti e non sai come realizzare outfit luminosi in estate? Esiste la soluzione perfetta per te, di tendenza e innovativa! Quale? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà i segreti per essere sempre al top!

Quando nascono nuove tendenze fashion ci ritroviamo a dover fare di tutto per farle nostre. Ma a volte ci capita, soprattutto con gli abbinamenti di colori, che per quanto ci sforziamo quella determinata tendenza non fa per noi. Allora dobbiamo necessariamente accantonare il fashion? No! Perché esiste una nuova tendenza perfetta per tutte noi e adatta ad ogni occasione!

Quando nella moda si parla di colori il tema rimane difficile e ostile a molte di noi fashion lover, perché per quanto ci possiamo sforzare ad amare determinate tendenze, utilizzare colori troppo sgargianti che non ci rappresentano rischia di non farci sentire a nostro agio con gli abiti che indossiamo.

Infatti il primo problema per quanto riguarda i look colorati è proprio questo: riuscire a trovare il colore o gli abbinamenti di colori che valorizzino la nostra fisicità e che rispecchino il nostro gusto in fatto di fashion.

Ma con tutto l’impegno del mondo a volte sembra impossibile riuscire a scovare dalle tendenze del momento un look colorato e sgargiante che possa fare al caso nostro. Quindi ritorniamo al nostro caro amico nero e agli abbinamenti a due colori.

Se vi dicessi che da oggi tutto cambierà mi credereste? Ebbene si, perché è arrivato il momento abbracciare una nuova tendenza che renderà la nostra estate super colorata e super trendy!

Quale? La tendenza monocromatica!

Più colori forti abbinati non fanno più tendenza: per l’estate 2022 il nostro look dovrà essere monocromatico!

Cosa si intende per look monocromatico? Semplice: tutti i capi indossati nel nostro outfit dovranno essere di un solo colore, oppure di tutte le nuance di una determinata tonalità. Ci sono molti lati positivi dietro a questa tendenza. Il primo è sicuramente la versatilità, il secondo è che questa tendenza potremo utilizzarla anche per le prossime stagioni!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come utilizzare i colori forti e realizzare look monocromatici:

rosso : per la passeggiata al mare o per la cena estiva crea un look total red. Parti dal top, morbido e con delle rouges, poi abbina un pantalone culotte a vita alta e chiudi tutto con una ciabatta flat! Ricorda sempre una cosa: per realizzare un perfetto look monocromatico il colore dei capi indossati deve essere identico, oppure andare “in palette”. Se i colori non rispetteranno queste regole il tuo total look sarà un flop.

: per la passeggiata al mare o per la cena estiva crea un look total red. Parti dal top, morbido e con delle rouges, poi abbina un pantalone culotte a vita alta e chiudi tutto con una ciabatta flat! Ricorda sempre una cosa: per realizzare un perfetto look monocromatico il colore dei capi indossati deve essere identico, oppure andare “in palette”. Se i colori non rispetteranno queste regole il tuo total look sarà un flop. lilla/verde: alcuni colori nascono dalle tendenze del momento e muoiono dopo pochissimo tempo. Due colori di tendenza per il 2022, estate e inverno, sono il lilla e il verde. Vorremmo provare ad indossare questi colori ma non sappiamo come? Realizziamo un look sportivo soft partendo da una t-shirt larga e un pantalone jeans morbido, chiudiamo il tutto con una sneakers bianca e una camicia di cotone oversize in tinta con il colore scelto. In perfetto stile street-style!

alcuni colori nascono dalle tendenze del momento e muoiono dopo pochissimo tempo. Due colori di tendenza per il 2022, estate e inverno, sono il lilla e il verde. Vorremmo provare ad indossare questi colori ma non sappiamo come? Realizziamo un look sportivo soft partendo da una t-shirt larga e un pantalone jeans morbido, chiudiamo il tutto con una sneakers bianca e una camicia di cotone oversize in tinta con il colore scelto. In perfetto stile street-style! beige/bianco/grigio/nero: non dimentichiamo i colori neutri in estate perché con il look monocromatico sarà trés chic realizzare outfit unica tinta utilizzando le nuance più neutre! Tendenza perfetta per l’estate ma soprattutto per l’autunno! A proposito, Giulia De Lellis con indosso la gonna dell’estate! Tutte vogliono copiarla!

Basta con la teoria, è arrivato il momento di passare alla pratica! Realizzate il vostro look monocromatico utilizzando i colori che più amate!

Noi ci ritroveremo qui, alla prossima guida di stile targata CheDonna, per scovare tutte le tendenze del momento e divertirci con il fashion!