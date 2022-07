I cappelli di paglia più belli per le vacanze. Quale forma preferisci?

Con il caldo insopportabile e con la delicata pelle del viso che abbiamo imparato a proteggere (alcune di noi solo dopo i vent’anni) avere un cappello in paglia per l’estate è quasi una regola. Capiamo insieme quali potrebbero essere i più adatti alla nostra personalità.

A parte il discorso del viso che va protetto (dove però potrebbe bastare un bucket hat) c’è anche una questione di moda. Non sono il massimo della comodità se si viaggia in aereo dove, soprattutto se si tratta di accessori di un certo valore e fattura, servirà una cappelliera – che tradotto significa bagaglio extra e conseguente spesa aggiuntiva -.

Per gli altri mezzi di trasporto ci si può organizzare con più semplicità oppure seguire l’abitudine di comprarne uno direttamente al mare per poi portarlo a casa come ricordo. Scopriamo i cappelli di paglia più cool del momento.

Cappelli di paglia per essere affascinanti anche sotto il sole

Il più diffuso è senza dubbio quello in stile “ragazza di campagna”. H&M ne ha creato uno molto elastico e morbido nel classico colore naturale che, come sappiamo, sta bene con tutto. Scontato del 40% costa attualmente 8,99 euro.

Sempre restando su budget contenuti, il cappello con fiocco nero lungo di If Yooou (9,99 euro) è la soluzione ideale per chi ha il viso ovale e cerca di rendere più piena la forma. Sconsigliato invece per i volti piccoli dove l’effetto sarebbe quello di enfatizzare ancora di più la differenza. In ogni caso, esprime un mood romantico e discreto che non stanca mai.

Immancabile Borsalino con il Panama Federico dalla banda a righe rosse e viola. Troppo bello per “limitarsi allo sfoggio in spiaggia” è quindi adatto alle più festaiole, a chi punta su aperitivi al tramonto in location all’ultimo grido È in vendita sul sito ufficiale a 140 euro, già scontato del 30%.

Altra idea è quella della Paglietta realizzata da Asos, regolabile in paglia beige con fascia chiara (decisamente chic) che si distingue dalla solita banda nera o dall’altrettanto elegante blu. Il prezzo è di soli 16,99 euro sull’omonimo sito.

Nel dubbio, puntare sui sandali dal tacco medio se si porta uno di questi cappelli è sempre un’ottima idea. I colori del mare, poi, sono indelebilmente associati alle tonalità sabbia ed alla paglia, anche per questo vediamo un sacco di influencer e super modelle postare ogni anno outfit con uno degli accessori trattati sopra. Ora non resta altro da fare che comprare quello che ci sta meglio e fare il pieno di “like” nella vita reale.

Silvia Zanchi