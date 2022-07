Kate Middleton ha un nuovo lavoro: tutti i dietro le quinte

Kate Middleton ha un nuovo lavoro e ad averglielo affidato è stata la futura Regina d’Inghilterra per un’occasione molto speciale.

In realtà i working royals non hanno il permesso di lavorare al di fuori della Famiglia Reale. Il loro compito, infatti, è utilizzare tutto il loro tempo e tutte le loro energie lavorative per servire la Corona.

Come si sa, per esempio, Lady Diana dovette smettere di insegnare in una scuola dell’infanzia nel momento in cui sposò il Principe Carlo, diventando a tutti gli effetti una Reale a tempo pieno.

Sulle sue orme Meghan Markle è stata costretta ad abbandonare il lavoro di attrice fin dal momento del suo fidanzamento ufficiale con Harry.

Con Kate Middleton il problema in realtà non si è mai posto: Kate non ha mai avuto un lavoro vero e proprio. Lei e William infatti si sono conosciuti all’università e erano fidanzati fin da giovani.

Nessuno probabilmente avrebbe assunto la futura moglie del Re d’Inghilterra per paura di ripercussioni o per evitare qualche probabilissimo problema di etichetta. Finita l’università Kate ha lavorato saltuariamente per il negozio di famiglia che vende oggetti e attrezzature per l’organizzazione di party casalinghi.

Niente di serio quindi, eppure sembra che oggi Kate abbia trovato il suo primo vero lavoro!

Il primo lavoro di Kate Middleton è al servizio di Camilla (ma si tratta di un servizio molto particolare!)

In questi giorni è stato festeggiato in pompa magna un compleanno molto importante nella Famiglia Reale, cioè il 75° compleanno di Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia e futura Regina del Regno Unito al fianco di Carlo.

I festeggiamenti sono stati in pompa magna e si sono protratti per diversi giorni. Non sono mancate però celebrazioni molto particolari, come quella insieme a tantissimi cagnolini trovatelli (Camilla è patrona di uno dei più grandi rifugi per animali d’Inghilterra) e l’uscita di un giornale molto prestigioso.

Non si stratta di un giornale qualsiasi, ma del prestigiosissimo Country Life, un magazine inglese incentrato esclusivamente sulla vita di campagna, sulle coltivazioni di fiori e piante, sul profondo legame tra gli inglesi e la loro terra ma anche sul rapporto tra uomo e ambiente e sull’ecologia.

In occasione dei suoi 70 anni il Principe Carlo ebbe l’onore di essere un “Guest Director”, cioè ebbe l’occasione di dirigere Country Life per l’uscita di un numero speciale.

Quel numero risultò il più venduto in assoluto della storia del magazine poiché Carlo è uno dei più grandi e più stimati agronomi del Regno Unito, espertissimo di coltivazione di alberi e di fiori.

In occasione dei 75 anni di Camilla, anche alla futura Regina è stato proposto di dirigere un numero di Country Life, ma la moglie di Carlo ha trasformato questo onore in una vera e propria competizione. “Non faccio che pensare a come vendere più copie di Carlo” ha detto, scherzosamente, nel corso di un’intervista.

Per raggiungere questo scopo Camilla ha deciso di tirar fuori l’arma segreta, offrendo un lavoro all’altra futura Regina d’Inghilterra: Kate Middleton.

Come sanno ormai benissimo tutti gli appassionati della vita dei Royals, Kate è una talentuosissima fotografa. È lei a scattare la maggior parte delle fotografie ufficiali dei suoi bambini, ha anche indetto un importante concorso fotografico nel periodo della Pandemia e ha scattato alcune delle più belle fotografie del Principe Filippo negli ultimi anni della sua vita.

Chi meglio di lei avrebbe potuto fare un importantissimo lavoro per Camilla, quindi? Kate è stata incaricata di scattare tutti i ritratti di Camilla che andranno pubblicati nel prossimo numero di Country Life.

Sembra che le due future Regine se la intendano a meraviglia e che Camilla si fidi soltanto di Kate per questo genere di cose. La fotografia che è recentemente circolata su Instagram, e che immortala il “dietro le quinte” dello shooting, è davvero molto chiara!

Entrambe sono serene, felici e rilassate. Le fotografie sono venute benissimo (Camilla sembra proprio in gran forma) e probabilmente il fantastico duo straccerà senza fatica il record di vendite di Carlo.

Un’ultima curiosità: quanto verrà pagata Kate? Assolutamente nulla: i Reali non possono essere pagati in nessun caso! Povera Catherine, ridotta alle stesse condizioni di una qualsiasi stagista!