Altro che Can Yaman! L’attrice ha sposato proprio lui

Can Yaman è un capitolo definitivamente chiuso, o forse mai iniziato. La bella attrice ha preferito sposarsi proprio con lui!

Can Yaman e la sua collega hanno fatto sognare il pubblico del piccolo schermo recitando nella soap opera di successo Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. In molti, vedendoli recitare l’uno al fianco dell’altra, hanno sempre sperato che il loro interesse potesse andare oltre la sfera professionale andare anche nel privato.

Purtroppo però le aspirazioni del pubblico non vanno spesso a pari passi con le intenzioni dei diretti interessati. Tant’è che lei, attraverso il suo account social, ha comunicato di essere felicemente sposata!

Il suo matrimonio non è passato di certo inosservato, in quanto è iniziato qualche giorno fa e proseguirà ancora proponendo una cerimonia bis anche nel bel paese!

Altro che Can Yaman, Ozege Gurel ha deciso di convolare a nozze proprio con Lui! Insieme, infatti, formano una bellissima coppia.

Can Yaman, che dopo la storia con Diletta Leotta è stato beccato proprio con Lei, dovrà accontentarsi dell’esperienza avuta sul set di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore perchè nella realtà non c’è trippa per gatti. E’ ormai ufficiale, infatti, che Ozege Gurel ha sposato Serkan Cayoglu!

I due hanno organizzato una prima cerimonia in Germania, paese in cui si risiede gran parte della famiglia di lui. All’evento hanno preso parte in pochi intimi, ma sui social sono stati pubblicati i momenti più belli. La coppia però non ha alcuna intenzione di fermare qui i loro festeggiamenti in quanto il 13 agosto è pronta a replicare il tutto proprio nel bel paese.

Questa volta però non sarà un evento intimo e riservato, ma sarà allargato ad amici e colleghi per festeggiare in grande stile l’unione del loro amore. Una notizia, questa, che ha riempito di gioia i loro fedeli sostenitori felici di vedere i beniamini di sempre poter vivere questo magico momento.

Ozege Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati in Germania e sono pronti a proseguire con i festeggiamenti fino a metà del mese prossimo. Senza alcun dubbio, attraverso i social, renderanno partecipi anche i loro fan perché l’amore va sempre celebrato.