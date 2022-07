Unghie belle per tutta l’estate: il trattamento anti cuticole da fare a casa!

D’estate, soprattutto in vacanza, è impossibile andare a fare la manicure, ma c’è un trattamento anti cuticole semplice e naturale da fare in pochi minuti e tranquillamente da casa.

Le cuticole sono uno dei problemi principali per la cura estetica delle unghie. Il motivo è che queste spesse pellicine che crescono alla base delle unghie le “accorciano” visivamente, le fanno apparire trascurate e sollevano lo smalto.

Una manicure perfetta invece vanta un letto ungueale dal contorno perfettamente definito, senza segni e senza pellicine sporgenti.

Per alcune persone, piuttosto fortunate, le cuticole sono un problema poco fastidioso, perché magari sono molto sottili e crescono lentamente.

In questo caso le cuticole non sono particolarmente visibili, difficilmente riescono a sollevare lo smalto quando crescono molto e possono essere eliminate facilmente.

La gestione delle cuticole diventa più fastidioso quando queste pellicine crescono molto in fretta e sono molto spesse e molto secche.

Ecco allora come gestire il problema in estate, quando non possiamo andare dalla manicurista con puntualità ma abbiamo bisogno di avere mani sempre belle e perfette.

Il trattamento anti cuticole da fare a casa in estate: semplice, naturale e super economico

La regola d’oro per la gestione delle cuticole consiste nello spingerle verso la base dell’unghia senza tagliarle, arrivando a tagliarle con una tronchesina solo nei casi in cui ce n’è davvero bisogno.

Quando le pellicine intorno alle unghie sono particolarmente spesse, dure e secche, spingerle verso la base potrebbe risultare lungo, scomodo, doloroso e inutile.

Il motivo è che “spingere” le cuticole verso la base dell’unghia implica che le pellicine si accumulino in questo punto. Se le cuticole sono davvero molto sottili questo piccolo accumulo non sarà nemmeno visibile ma, se le pellicine sono piuttosto spesse, accumularle tutte in una piccolissima parte dell’unghia potrebbe creare uno spessore sgradevole.

Per questo motivo è strettamente necessario ammorbidire o sciogliere le cuticole spesse prima di eliminarle.

Per farlo è possibile optare per prodotti chimici o metodi naturali. I prodotti chimici utili per sciogliere le cuticole sono in grado, in realtà, di sciogliere anche tutti gli accumuli eccessivi di pelle, come calli e duroni.

Naturalmente i prodotti chimici per loro natura possono essere estremamente aggressivi, quindi ripetere spesso il trattamento, soprattutto d’estate, non è consigliabile. Durante la bella stagione, infatti, tendiamo a lavarci più spesso quindi a utilizzare molti saponi e a bere di meno: la pelle si secca e le unghie si danneggiano più facilmente.

Per questo motivo il consiglio è di optare per un trattamento naturale che sarà possibile fare ovunque per sistemare le unghie e concedersi un piccolo momento di relax.

Olio anti cuticole fai da te

olio di oliva

olio di mandorle o di jojoba

poche gocce di limone

L’olio di oliva e l’altro olio vegetale devono essere mescolati nelle stesse quantità (per esempio un cucchiaino per ogni tipo d’olio), quindi dopo averli emulsionati si potranno aggiungere pochissime gocce di limone.

Questo composto va massaggiato sulle unghie insistendo in particolare sulle cuticole dopo aver fatto la doccia o in alternativa dopo aver tenuto le unghie a bagno per circa 5 minuti in acqua calda.

A questo punto si dovranno spingere e sollevare le cuticole, quindi tagliarle via. Questo procedimento si effettua con un semplicissimo ed economico toglicuticole di acciaio.

Può essere effettuato sia sull’unghia naturale, quindi priva di smalto e libera da altri trattamenti estetici, sia sull’unghia smaltata. I trattamenti chimici invece potrebbero rovinare lo smalto alterandone la brillantezza.