Giulia De Lellis con indosso la gonna dell’estate! Tutte vogliono copiarla!

Giulia De Lellis indossa la gonna dell’estate, versatile e di tendenza! Vuoi scoprire come indossarla nei tuoi look estivi? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come realizzare degli outfit al top con la gonna del momento!

In estate il nostro armadio si riempie di costumi, copri costumi, teli mare, borse da spiaggia e chi più ne ha più ne metta! Ma a volta cadiamo nella confusione più totale e non sappiamo mai scegliere l’outfit più giusto per noi! Da oggi cambierà perché è arrivata sui social media una tendenza che vi farà innamorare!

In estate è sempre la stessa cosa: ci muniamo di tutte le tendenze più IN della stagione, sfogliamo magazines di moda e social media solo per scovare il look più innovativo, ma alla fine il caldo afoso ci assale e decidiamo di indossare il capo più comodo e leggero del nostro armadio senza pensare al fashion!

Errore madornale! Perché una vera fashion lover non deve mai accantonare la propria vena fashion, per nessuna ragione!

Oggi in questa guida di stile targata CheDonna parleremo di un capo nello specifico che rivoluzionerà la nostra estate! Quale? La gonna!

Ma non una gonna qualunque. Quella indossata da Giulia De Lellis!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come indossare la gonna del momento dal giorno alla sera!

L’influencer Giulia De Lellis è molto seguita sui social media per i suoi look semplici da riproporre e al passo con le tendenze. Infatti ha sfoggiato da poco una nuova tendenza, che riguarda la gonna pareo. Un capo che l’influencer indossa in outfit da giorno e da sera, cambiando pochi dettagli nel total look! Copiamola!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come indossare la gonna pareo e come sceglierla:

per il mare: la gonna pareo nello specifico è una gonna dritta lunghezza sotto il ginocchio che presenta un nodo laterale in cui le due estremità della gonna si intrecciano formando uno pacco vertiginoso. Esistono in commercio gonne che nascono in questo modo oppure si può ricreare l'effetto con un semplice pareo grande annodandolo su un lato. Giulia de Lellis lo indossa per le vacanze in barca di color bianco abbinato ad un costume due pezzi tono su tono.

passeggiata sul lungomare: per la passeggiata pomeridiana in vacanza potete indossare la vostra gonna pareo con un costume intero. Chiudete il total look con una borsa in rafia e una ciabatta flat. Chic anche di pomeriggio!

serata in disco: per la sera il completo composto da crop top cut-out e gonna pareo è ciò di cui avrai bisogno. Da scegliere nero o marrone bruciato e da abbinare ad un sandalo alla schiava con tacco a spillo! A proposito, Per la festa estiva l'outfit giusto avrà un solo aggettivo: brillantinato!

Adesso che sapete come indossare la gonna pareo cosa aspettare? Create il vostro look al day e divertitevi! Perché il fashion e soprattutto divertimento!