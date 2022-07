Per la festa estiva l’outfit giusto avrà solo un aggettivo: brillantinato!

Vuoi realizzare un outfit per la festa estiva a cui sei stata invitata ma non sai da dove iniziare? Risponderemo con un solo aggettivo: brillantinato! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come realizzare un look perfetto per un evento estivo!

In estate non possono mancare gli aperitivi sulla spiaggia, le le feste del paese, le cene sui roof top e le cerimonie eleganti! Ma la domanda che noi fashion lovers ci poniamo sempre è questa: cosa indossare? Per l’estate 2022 c’è solo un modo per essere trendy alle feste estive, ed è indossando un look brillantinato!

Ogni anno non appena intravediamo in primavera le prime giornate di sole ci sentiamo un po’ come se stessimo uscendo fuori dalla stagione del letargo. Iniziamo ad organizzare gite fuori porta, feste, eventi, e chi più ne ha più ne metta. E tutto solo ed esclusivamente per un motivo: indossare l’outfit più trendy del momento.

Infatti se c’è una cosa che non può mancare in estate sono proprio queste: le feste!

Tra compleanni a bordo piscina, cerimonie al lago e aperitivi al mare, non vediamo l’ora di ricevere un invito per poter sfoggiare il nostro outfit migliore.

Ma per l’estate 2022 c’è solo un modo per essere perfette: indossare nel tuo look un elemento brillantinato!

Però attenzione all’errore di stile, perché più il nostro look è ricco, più aumentano le probabilità di indossare un outfit sbagliato!

Allora vediamo insieme come realizzare un look sparkly in 3 semplici modi!

Per la festa estiva l’outfit giusto da indossare dovrà essere brillantinato! Ecco come riuscirci!

Per mettere in risalto la tua pelle abbronzata dal sole estivo non c’è niente di meglio che usare abiti luminosi! Però non è sempre facile realizzare look con capi sparkly, perché potremmo rischiare un flop di stile! Ma con questi consigli fashion tutto sarà più semplice!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare un look brillantinato perfetto per la festa estiva:

top brillantinato: da abbinare ad un semplice jeans largo è il top con i brillantini. Semplice e comodo da indossare, il top o corset top sparkly ti darà al viso una luce che ti farà risplendere come non mai!

da abbinare ad un semplice jeans largo è il top con i brillantini. Semplice e comodo da indossare, il top o corset top sparkly ti darà al viso una luce che ti farà risplendere come non mai! pantaloni a zampa: i pantaloni a zampa d’elefante sono oramai dei must-have che dobbiamo sempre avere nell’armadio. Ma in estate questi pantaloni dovranno diventare brillantinati! Da indossare con un top tinta unita bianco e una giacca blazer bianca!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come essere luminose in estate!

Alla prossima guida di stile! Per rimanere aggiornate su tutte le novità fashion del momento!