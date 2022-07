La confessione a cuore aperto di Elodie: “L’ho capito adesso”

Si apre un nuovo capitolo sulla storia di Elodie, che nelle ultime ore si è lasciata andare ad una confessione spiazzante: i fan sono scioccati.

Bellissima e piena di successo, la splendida Elodie è più esplosiva che mai e sta riscaldando questa estate 2022. La sua musica è sempre più forte e le sue hit si impongono nelle classifiche e nella testa, proprio come successo a “Tribale” in queste settimane. L’ex allieva di Amici ha da poco realizzato insieme ai suoi ballerini, un video in cui mostra la coreografia della canzone.

Soltanto due giorni e la bellezza di quasi 195.000 visualizzazioni, insomma cosa possiamo dirvi di più? Saltando da un live all’altro la Di Patrizi è presentissima anche nei tour nazionali che vengono trasmessi in tv, da Battiti Live fino al Tim Summer Hits. Ma che cosa sta succedendo intanto nella sua vita privata, è uno dei temi caldi di questa stagione.

Già da qualche tempo, infatti, impazza il gossip su un possibile ritorno di fiamma con l’ex Marracash. Un amore in cui i fan speravano e che, forse, non si sarebbe mai concluso. Il rapper già un paio di settimane fa si era presentato ad un live di Elodie a Milano, per assistere alla sua performance. Stessa cosa ha fatto lei, che in questi giorni è comparsa al concerto di Marra ed ha condiviso una canzone in particolare nelle sue stories.

La dichiarazione arriva inaspettata: “Sono innamoratissima”

E se non c’è nessuna ufficialità da parte dei due, la tensione emotiva è quasi palpabile. Insomma, qualcosa ci deve pur essere se i due artisti continuano a inseguirsi tra un live e l’altro e continuano ad essere i fan numero uno dell’ex. C’è da dire che lei ha sempre dichiarato di aver mantenuto un bel rapporto con il rapper, ma mai si era spinta così oltre.

Nelle ultime ore, ospite di un’intervista di Peter Gomez, l’ex allieva di Amici si è lasciata andare ad una dichiarazione che forse tutti aspettavano, ma che ha spiazzato per le sue parole. Il giornalista ha aperto il capitolo Marracash invitando la cantante a parlare di lui. Gli occhi di Elodie si sono subito illuminati, mentre elencava tutti i pregi del suo ex: “Ha sia l’eleganza che un animo animalesco, è tante cose…è difficile spiegare Fabio“.

loro endgame per sempre io mi ammazzo pic.twitter.com/7CFMsmv1CF — ale🌻 (@backagainhere) July 14, 2022

Il conduttore non ha potuto fare a meno di notare l’evidente trasporto con cui la Di Patrizi parlava di lui, affermando: “Io glielo devo dire, ne sta parlando in una maniera che…non è che siete ancora un po’ innamorati?“. Senza pensarci due volte, Elodie si è confessata con un “Io sono innamoratissima“, detto a testa bassa, quasi con un briciolo di timidezza.

Per la gioia di molti, la bellissima regina delle hit ha dichiarato che Marracash è la persona che amerà di più nella sua vita, naturalmente in via generale. “Non sarà mai all’altezza“, ha poi affermato l’artista pensando ad un futuro prossimo fidanzato. Insomma, c’è qualcosa di ancora vivo tra i due? Naturalmente vi aggiorneremo.