Elodie beccata così! Davanti ai fan non è riuscita a nasconderlo!

Elodie torna a far parlare di sé sui social con un gesto che non ha potuto nascondere ai fan, è inequivocabile.

Lei è la diva del momento, bellissima come poche ed energica più che mai: Elodie è la reginetta dell’estate 2022. Con i suoi look strepitosi e la sua musica, la Di Patrizi sta conquistando ancora una volta le vette delle classifiche facendosi spazio con la sua nuovissima “Tribale“. Ma naturalmente, di lei non si parla soltanto per la musica.

In queste ultime settimane la cantante italofrancese cresciuta a Roma, ha fatto parlare di sé anche per un piccolo battibecco avvenuto sul palco dell’RDS Summer Festival. Il diverbio è scoppiato con Anna Pettinelli lo scorso 1 luglio ed è consistito in qualche frecciatina che ai fan non è passata inosservata. L’ex allieva di Amici, dopo l’esibizione, ha ascoltato la richiesta del pubblico che non voleva lasciarla andare via, esprimendo il desiderio di un altro brano.

“Ne canto un’altra, decidete voi quale“, ha detto la cantante, ma la Pettinelli ha risposto: “Che cosa vuoi cantare? Cosa vogliono? Non ho capito niente“. Ed ecco che non si è fatta attendere la replica di Elodie, che l’ha apostrofata con “Anna però tu sei sempre aggressiva con me!“. Nulla di preoccupante, però, perché la speaker ha poi chiarito che tra le due corre buon sangue. Ora la Di Patrizi torna a riaccendere i riflettori su di lei e di mezzo ci sarebbe l’amore.

Elodie e Marracash ritorno di fiamma? Il gesto di lei spiazza tutti sui social

Questa volta è proprio il caso di riaprire il capitolo dei sentimenti, perché potrebbe tornare sulle scene una delle coppie più amate del panorama artistico italiano. Una storia tormentata e che, forse, non si è mai davvero conclusa quella tra Elodie Di Patrizi e Marracash. La fine della relazione era stata annunciata già mesi fa, quando il rapper di successo pubblicò il suo “Crazy Love“.

Come lui stesso spiegò, la canzone, con chiari riferimenti alla donna, avrebbe raccontato alla perfezione la conclusione del loro rapporto, con un finale in cui i due “si uccidono a vicenda”. Anche lei, che oggi non è più la ragazza dai capelli rosa di un tempo, si era espressa sulla relazione spiegando che avrebbero conservato un buon rapporto ma che non esisteva un futuro insieme.

Pare proprio però, che la fiamma si stia riaccendendo di nuovo ed è anche molto evidente. Già un paio di settimane fa, Marracash ha presenziato al concerto dell’ex allieva di Amici a Milano. Ora, invece, è stata proprio lei a comparire in prima fila al live del rapper allo Stupingi Sonik Park di Torino. Tra l’altro la diva non ha fatto nulla per nascondersi, anzi ha condiviso nelle sue stories Instagram proprio alcuni spezzoni del brano “Crazy Love“, una scelta che non sembra casuale. Insomma, siamo pronti a rivedere questa Nefertiti incantare di nuovo il suo bel faraone?