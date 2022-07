Lo stile di Vic De Angelis anche a 40 anni! Sprigiona il tuo lato rock’n’roll

Vic De Angelis, bassista dei Måneskin , è la più seguita del momento per il suo look glam rock, fatto di bustini, reggiseni a vista e fantasie tartan. Se hai sempre voluto ricreare i suoi outfit ma non sapevi come fare sei sulla guida di stile giusta!

Trovare un nostro personale stile è la chiave del fashion. Per essere delle vere guru della moda dobbiamo raccontare chi siamo trovando l’equilibrio perfetto tra le nuove tendenze e ciò che ci contraddistingue. Ma più passano gli anni e più per noi sembra difficile trovare questo equilibrio, soprattutto se amiamo indossare look audaci e forti. Ricordatevi sempre: non esiste età nella moda, bisogna solo imparare ad essere noi stesse!

Da quando i Måneskin hanno calcato per la prima volta il palco del talent X-Factor nel 2017 tutto è cambiato.

Dopo tanti anni di stallo un gruppo di ragazzi romani sono riusciti a stravolgere completamente il settore della musica nazionale, vincendo il Festival della Canzone italiana di Sanremo nel 2021. Nello stesso anno hanno portato a casa la vittoria dell’Eurovision Song Contest, facendo arrivare la loro musica in tutti gli angoli dell’Europa, e non solo.

Sono amati in Italia, in Europa, in America. I loro concerti sono sold out ovunque, e le loro canzoni risuonano nella testa di tutti noi come da anni non capitava.

Ma il loro successo non si deve solo alla musica, ma anche grazie al fashion. Un senso della moda innato. Un mix di rock’n’roll, unito alla classicità contaminato da elementi street style contemporanei.

Più di tutti si contraddistingue lei, Vic De Angelis, bassista e unica donna del gruppo. I suoi outfit non sono mai banali, ne troppo semplici e neanche troppo estremi. Lo stile grunge, fatto di fantasia tartan e borchie si mescola a quello glam rock portato in auge negli anni ’70 da Prince e David Bowie.

Bustini, calze a rete, reggiseni a vista, harness come accessori e make-up fatto di labbra nude e smokey eyes. Questo è lo stile di Vic De Angelis, e questo è ciò che tutto noi amanti del rock’n’roll, e non solo, vorremmo indossare.

C’è solo un problema: non sappiamo come fare! Non è affatto facile ricreare dei look come quelli di Victoria nella vita di tutti i giorni, soprattutto se abbiamo oramai superato la soglia dei 40 anni!

Iniziamo a porci dei problemi su cosa è meglio indossare e cosa invece evitare, ma non c’è cosa peggiore nel fashion che porci dei limiti. Non esistono regole o imposizioni, e questa è l’unica vera regola da seguire se vogliamo essere strong come Vic De Angelis.

Bando alle ciance! Vediamo insieme come ricreare lo stile di Vic De Angelis dei Måneskin dopo i 40 anni!

Non possiamo negarlo: indossare degli outfit copiati alla lettera da Vic dei Måneskin non è sempre la scelta migliore, perché non vogliamo sembrare fuori luogo oppure perché non ci sentiamo spesso a nostro agio. Allora vi svelo un segreto: cercate di mixare outfit basici con dei piccoli accenni di stile rock’n’roll. In questo modo i nostri look non saranno mai banali e ci rappresenteranno a pieno!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come ricreare i look di Vic De Angelis anche dopo i 40 anni:

bustino sopra la t-shirt: uno degli elementi che spesso troviamo negli outfit di Victoria è il bustino, un capo generalmente considerato “abbigliamento intimo”. La bassista romana però lo utilizza sopra a pantaloni aderenti e mini gonne durante concerti o eventi mondani. Noi come possiamo utilizzarlo? Nel modo più semplice: con una t-shirt bianca e un jeans largo strappato. Prendiamo un bustino nero semplice e indossiamolo sopra la t-shirt bianca. Indossiamo anche il nostro jeans, una sneakers bianca e a chiudere una giacca taglio blazer nera. Un look perfetto per l’aperitivo con le amiche.

calze a rete: anche queste possono creare alcuni problemi di stile, se indossate nel modo sbagliato. Quindi come fare? In due modi: o per la sera sotto a un abito nero morbido sui fianchi ma corto, oppure sotto a un jeans super strappato, in modo da far intravedere la calza a rete senza esagerare.

anche queste possono creare alcuni problemi di stile, se indossate nel modo sbagliato. Quindi come fare? In due modi: o per la sera sotto a un abito nero morbido sui fianchi ma corto, oppure sotto a un jeans super strappato, in modo da far intravedere la calza a rete senza esagerare. reggiseno a vista: per un look sensuale, perfetto per una cena romantica, sfoggiate il vostro completo giacca e pantalone taglio uomo. Indossate sotto un reggiseno/bralette di pizzo che si intravede dallo scollo della giacca. Chiudete il tutto con un sandalo nero con tacco a spillo e sarete al top! A proposito, Sneakers trendy che costano meno di € 50? Esistono, e dobbiamo averle!

Adesso che conosciamo tutti i segreti del fashion cosa aspettare? Create il vostro look all day ispirato a Vic De Angelis, e sprigionate la vostra vena rock’n’roll!