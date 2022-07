Ghiaccioli senza zucchero: preparali evitando questi errori e saranno top!

Scopri quali sono gli errori da non fare mai più quando prepari i ghiaccioli light. Il risultato sarà strepitoso.

Se l’estate per te è sinonimo di ghiaccioli ma sei a dieta e non ti va di gustare qualcosa che contenga zucchero, ti sicuro hai già provato almeno una volta a realizzare dei ghiaccioli light. Farlo, però, può risultare parecchio difficile. Dopotutto, lo zucchero è un ingrediente fondamentale sia per il gusto che per ottenere una consistenza piacevole.

Per fortuna, se sai accontentarti sul discorso consistenza, ottenere un buon ghiacciolo light sarà più facile di quanto pensi. Sopratutto se eviterai di compiere alcuni errori basilari e piuttosto comuni che una volta eliminati dagli step che sei solita fare, ti porteranno ad un risultato davvero piacevole.

Gli errori da non fare mai con i ghiaccioli light

Poter contare su dei ghiaccioli light significa aver sempre qualcosa di buono e di dolce da poter gustare in ogni momento.

Per poter contare su qualcosa di buono da gustare è però indispensabile evitare di compiere alcuni errori davvero comuni e che probabilmente fai spesso. Evitandoli per sempre ed imparando a muoverti nel modo giusto con gli ingredienti, potrai finalmente godere di qualcosa di unico. Ecco, quindi, cosa dovresti sapere a riguardo.

Usare solo acqua

Degli ottimi ghiaccioli si possono realizzare anche mescolando insieme l’acqua, il succo di un frutto a tua scelta e della marmellata o confettura. Quest’ultima ti donerà una consistenza meno ghiacciata e più piacevole al palato. Per fare un esempio, un ghiacciolo all’arancia potrebbe contenere anche della marmellata all’arancia. La stessa cosa potrà dirsi ovviamente per uno al limone. Per altri frutti invece potrai provvedere al succo degli stessi o alla loro polpa purché ben filtrata. Ciò che conta è che anche questa sia light e che sia ben sciolta nel succo che si andrà ad inserire alla fine. Così facendo, il tuo ghiacciolo sarà incredibilmente buono.

Inserire cibi solidi è uno degli errori che si fanno con i ghiaccioli light

Un errore che si dovrebbe sempre evitare è quello di inserire parti solide. Sebbene durante la preparazione possa sembrare una scelta saggia, va tenuto conto che una volta congelate quelle parti diventerebbero incredibilmente dure. Meglio quindi evitare. In questo modo il ghiacciolo risulterà più semplice ma sicuramente più mangiabile.

Conservarli troppo a lungo

I ghiaccioli possono ovviamente essere conservati ma non troppo a lungo. È infatti importante che vengano consumati entro tre settimane. Superato questo lasso di tempo (un po’ come avviene con quelli normali) il sapore andrà svanendo sempre di più lasciando spazio al ghiaccio. Un’esperienza poco piacevole e che pertanto sarebbe assolutamente da evitare.

Ora che hai capito quali sono gli errori da non fare mai più, proprio come avvenuto scoprendo gli errori dell’insalata di anguria, potrai contare su dei ghiaccioli davvero buoni ed in grado di soddisfare sia te che le persone con cui deciderai di condividerli.

In questo modo, anche se a dieta potrai gustare qualcosa di buono in ogni momento della giornata. E tutto evitando i tanto inutili sensi di colpa.