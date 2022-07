Test: perché continui a pensare a quella persona del passato?

A volte capita che i ricordi del passato tornino nuovamente di moda. Il test di oggi proverà a spiegarti come fare a superare questo momento

Ti è mai capitato di pensare ad una persona del passato? Un ex partner, un’amica con la quale hai litigato, una parente che è andata a vivere lontano o semplicemente l’insegnante delle scuole medie che ti piaceva tanto. Tutto ciò può capitare per diversi motivi, uno su tutti l’eccessiva nostalgia. Questo sentimento è provocato da una forte insoddisfazione delle tue condizioni attuali. Non sei felice? Prova a guardare avanti, non indietro.

Oggi proveremo a scoprire alcuni dettagli della tua personalità. In questo modo potrai capire come fare a metterti finalmente il passato alle spalle e iniziare a concentrarti sul futuro. Non dovrai fare altro che prendere una decisione. In base alla scelta che farai, potrai renderti conto se c’è la possibilità di ripartire in tempi brevi o se il percorso sarà ancora lungo e tortuoso.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Oggi stiamo soltanto regalando qualche minuto di relax alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro quattro film di successo, di diverse epoche: Notting Hill, Die Hard, E.T. l’extra-terrestre e Top Gun: Maverick. Quale preferisci? Quale film avresti voglia di vedere tra questi? Lasciati guidare dall’istinto e scegli una pellicola. Dietro ogni film si nasconde un profilo, scopri quello abbinato alla tua scelta.

I profili del test

Notting Hill: questo è un film del 1999, con Hugh Grant e Julia Roberts. Si tratta di una bellissima storia d’amore tra due persone provenienti da estrazioni sociali completamente diverse. Se hai scelto proprio questa pellicola, vuol dire che hai un carattere molto definito, anche se un po’ troppo debole. Pensi ancora troppo al passato, non riesci a scrollarti da dosso i ricordi più belli, col timore di non poter rivivere quelle emozioni. Non vale mai la pena arrendersi e rinunciare al meglio, ripensaci!