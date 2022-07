Ex Uomini e Donne si diploma, ma è polemica sul web: il motivo è assurdo

Un volto molto noto di Uomini e Donne ha deciso di conseguire il diploma, scoppia sul web la polemica sulla sua scelta: il motivo.

Sono tantissimi i volti che passano dal dating show di Maria De Filippi ogni stagione. Per ognuno di loro si affaccia una grande opportunità, quella della visibilità televisiva che molti intendono sfruttare al meglio. I più giovani oggi mirano a diventare influencer o intraprendere carriere nello spettacolo.

Basta pensare a personaggi come Sophie Codegoni, sbarcata al GF Vip nella scorsa edizione ed ora imprenditrice e reginetta dei social di successo. Ma la lista dei nomi è davvero lunghissima. Certo, non per tutti la scalinata più famosa di Mediaset significa per forza popolarità e potrebbe voler dire soltanto un breve momento di gloria prima di tornare alla vita reale.

Nel salottino di Uomini e Donne ha lasciato sicuramente il segno un giovane dagli occhi brillanti e dal fascino misterioso che nel 2008/2009 approdò come corteggiatore di Claudia Piumetto. Diego Daddi venne scelto dalla sua tronista, ma in quel momento decise di dire no, poiché non sentiva un vero trasporto per lei. Dopo poco tempo però, il dating show di Maria portò comunque l’amore nella sua vita: Diego conobbe Elga Enardu, che nella trasmissione aveva preso un “no” da Marcelo Fuentes. Al di fuori delle telecamere tra i due scoppiò la scintilla coronata poi con il matrimonio nel 2017. Oggi per lui è arrivato un altro importantissimo (e criticato) traguardo.

Diploma a 38 anni, le critiche dei social per l’ex corteggiatore

Quel che si sa, è che Diego Daddi non ha sicuramente avuto un’infanzia semplice. Nato in provincia di Salerno, non ha mai conosciuto il padre, mentre la mamma lo ha lasciato quando era piccolo a causa di una grave malattia. L’ex tronista è cresciuto così, tra l’affetto di zie e nonne accompagnato da una grande passione per il calcio. Poi però, arriva la svolta della tv.

Come molti personaggi televisivi anche lui ha dunque vissuto i suoi drammi, che hanno trovato un po’ di pace proprio grazie all’amore. Sarà anche per questo che lo studio, nei tempi della sua gioventù, non è stata una sua priorità. Così in queste ore, all’età di 38 anni Daddi ha conseguito il diploma in ragioneria, grazie a studi privati. L’ex corteggiatore, che oggi è un imprenditore nel settore dell’abbigliamento, ha raggiunto dunque un bellissimo traguardo, di cui andare assolutamente fieri. Come sempre però, gli haters del web non si sono risparmiati.

Tra critiche e parole di scherno, il diploma ottenuto alla soglia dei 40 anni ha scatenato una serie di commenti abbastanza superflui sui social, a cui la cognata Serena ha risposto prendendo le sue difese. Se si tratta di un obiettivo così importante come l’istruzione, in effetti, c’è poco da scherzare e tutti (nessuno escluso) hanno il diritto di festeggiare anche una maturità raggiunta in tarda età.