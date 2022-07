Menù della domenica: in estate niente a tavola è come sembra

Involtini di melanzane, caponata di pesce spada e crostata di ricotta siciliana: tutti piatti da mangiare freddi, il menù della domenica in questa calda estate



Melanzane che non sono solo melanzane, ricetta di solito a base di melanzane che invece diventano qualcosa di diverso.

E poi un dolce fresco che non deve mai mancare in estate. Questa volta per il menù del pranzo domenicale di divertiamo e diamo spazio alla fantasia.

Menu domenica in estate vince la fantasia

Involtini di melanzane con ricotta e tonno

Questo può essere un antipasto oppure un secondo piatto, dipende dalla quantità di involtini di melanzane con ricotta e tonno che portiamo in tavola.

Oltre agli ingredienti principali ci serviranno delle olive nere, erbe fresche per insaporire, ottimo olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Dobbiamo ricavare delle fettine dalle melanzane, possibilmente della stessa misura anche per avere un bell’effetto scenografico nel piatto.

Poi passiamo le melanzane in forno (oppure friggiamole se non abbiamo problemi di linea) e lasciamole raffreddare prima di imbottirle.

Nell’attesa prepariamo il resto degli ingredienti e mescoliamoli insieme. Se troviamo la ricotta del contadino, anche meglio. Se usiamo i filetti di tonno, anche meglio, ma va bene tutto. Alla fine dovremo farcire le fettine di melanzane, arrotolarle e lasciarle in in frigorifero fino al momento del servizio.

Caponata di pesce spada

La caponata di melanzane è una ricetta che tutti conoscono e che molti preparano. Questa versione è simile, ma con l’ingrediente principale diverso, anche se le melanzane ci sono, eccome.

Il pesce spada (ma potrebbero anche essere filetti di tonno) farà da accompagnamento a melanzane, cipolla rossa, sedano, olive verdi, capperi sotto sale. Ma poi ci serve l’agrodolce, altrimenti che caponata sarebbe? Quindi zucchero semolato e aceto di vino bianco.

Le melanzane devono essere tagliate a cubetti regolari e poi fritte fino a quando diventano dorate. Poi cuciniamo tutti il resto lasciandolo insaporire per bene prima di tornare a prendere le melanzane e mettere tutto insieme aggiungendo l’agrodolce. Un secondo piatto semplice ma con tutti i sapori e profumi del Mediterraneo.

Menu della domenica spazio al dolce

Crostata di ricotta siciliana

La caponata è siciliana, così come questa crostata alla ricotta. Perfetta da mangiare fredda, alla base c’è una pasta frolla fatta a mano con gli ingredienti classici (farina, burro e uova).

Quando abbiamo terminato di prepararla possiamo passare al ripieno: ricotta di pecora, mandorle tostate e frutta candita, zucchero e scorza di limone ma anche cioccolato fondente.

In forno per meno di un’ora, poi quando raffredda dobbiamo tenerla al fresco come se fosse una pastiera, perché in fondo la ricorda fa vicino.

Buon appetito