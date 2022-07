Matilda De Angelis non ci sta e ha ragione: il durissimo sfogo

Nelle ultime ore ha fatto molto parlare di sé l’attrice Matilda De Angelis, prima si apre sui social raccontando il dramma, poi ritira e si sfoga nelle stories.

Nata a Bologna nel 1995, la bellissima Matilda De Angelis è una delle attrici italiane più amate. Nella sua infanzia c’è la passione per la musica e da giovanissima si lancia in un gruppo che le permette di esibirsi in giro per l’Europa. Poi però, la vera svolta: il provino per il film Veloce come il vento con Stefano Accorsi.

Da quel momento per lei il cinema diventa una collezione di successi e riconoscimenti, tra cui Taormina Film Fest, Premio Guglielmo Biraghi e nomination al David di Donatello. Partecipa inoltre anche a diversi videoclip musicali, come quello di “Tutto qui accade” dei Negramaro o “Felicità Pu***na” dei TheGiornalisti e prende la scena nel 2021 sul palco dell’Ariston. In una serata dell’edizione 2021 infatti, Matilda conduce il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, nello stesso anno in cui partecipa alla serie “Leonardo“.

Un volto amatissimo dunque, che si presta alla perfezione alla macchina da presa per il suo fascino smisurato e per la sua intensità. L’attrice è seguitissima anche sui social, con un profilo Instagram che conta 656mila follower. Proprio a loro ha deciso di rivolgersi la De Angelis quando ha pubblicato un post che ha fatto in breve tempo il giro del web.

L’attrice racconta il suo dramma e poi cancella il post: “Arma a doppio taglio”

Proprio tramite un lungo post, Matilda De Angelis aveva deciso di raccontare ai fan un aspetto molto intimo della sua vita. “Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa“, aveva scritto l’attrice confidandosi a cuore aperto e mostrandosi in alcune foto che la ritraevano senza trucco, con qualche lacrima sotto gli occhi e con la pelle infiammata. “Per me l’acne è stato il sintomo di questo grande male, anche se per tanto tempo ho pensato che ne fosse la causa“.

“Bisogna imparare a cercare aiuto“, aveva avuto il coraggio di scrivere la 26enne, facendosi da portavoce per tante persone che soffrono del suo stesso problema e condividendolo con il pubblico. Naturalmente però, questo ha portato ben presto ad una veloce diffusione mediatica che alla bolognese non è andata a genio. Nelle ultime ore infatti, il suo post è sparito e lei ne ha dato una esplicita spiegazione nelle sue stories.

“Grazie a tutti gli esseri umani che hanno deciso di lasciare un commento di dolcezza o sfogo o comprensione…É bello trovare una piccola comunità virtuale pronta ad ascoltarci“, ha esordito l’artista. Poi però, il duro sfogo su ciò che l’ha indotta a fare un passo indietro. “L’arma è sempre a doppio taglio però”.

“Trovo fastidioso ma inevitabile come qualsiasi giornale o testata possa prendere un mio post e farne un articolo da clickbait. Ho avuto la voglia di cancellare tutto per non finire nel vortice del pietismo e della compassione“. Le parole dure della De Angelis arrivano dritte al punto e la sua scelta è stata sicuramente giusta, visto che come lei stessa ha spiegato, non era quello il suo scopo.