Puoi colorare i capelli se sei incinta? Sì, ma devi seguire queste regole

Vuoi colorare i tuoi capelli mentre sei incinta ma non sai come procedere? Ecco alcuni consigli per non rischiare nulla.

Se sei incinta, saprai che ci sono alcune modifiche che hai dovuto apportare alla tua routine di bellezza e magari stai pensando di colorare i tuoi capelli.

Infatti la tua chioma potrebbe aver bisogno di una ritoccatina, ma ci sono alcuni passaggi che ti consigliamo di seguire.

Sei incinta ma vuoi colorare i tuoi capelli? Ecco come fare

Tingere i capelli in gravidanza è una preoccupazione comune a molte future mamme, quindi siamo qui per aiutarti. Se ti stai chiedendo se è sicuro colorare i capelli quando sei incinta, continua a leggere e ti spiegheremo come procedere.

Innanzitutto, è sicuro tingere la chioma in gravidanza? Secondo gli esperti, la pelle assorbe solo una quantità limitata di tinture per capelli e altri prodotti per la cura dei capelli, e in genere queste sostanze chimiche non rappresentano una minaccia per il bambino in grembo. Detto ciò, bisogna sottolineare che una pelle infetta o irritata può portare all’assorbimento di una maggiore quantità di sostanze chimiche. Tuttavia, la ricerca non è riuscita a concludere se ci sono effetti negativi causati dalla colorazione. Perciò, è necessario prendere le giuste precauzioni.

Prima di tutto, consigliamo sempre di parlare con il proprio medico. Inoltre, esistono prodotti professionali per colorare i capelli che non contengono ammoniaca, che è la sostanza da evitare in gravidanza. Se possibile, ti suggeriamo di non procedere alla colorazione della chioma durante il primo trimestre se non si ha la certezza, perché è meglio stare alla larga da qualsiasi prodotto chimico aggressivo. Ma scopriamo insieme alcuni consigli su come colorare i propri capelli.

Segui le istruzioni

È importante seguire le indicazioni del kit di tintura ogni volta che si decide di colorare i capelli a casa, ma lo è ancora di più in gravidanza. Presta particolare attenzione a come va applicato il prodotto e per quanto tempo. Lascia in posa la tintura solo per il tempo stabilito per essere più prudenti e assicurati di applicarla in un’area ben ventilata.

Scegli tinture senza ammoniaca

Gli spray coloranti temporanei e le tinte semi-permanenti sono ottime opzioni per cambiare colore per un breve periodo di tempo e potrebbero essere il modo migliore per ottenere un nuovo colore di capelli in gravidanza. Poiché queste tinte non contengono ammoniaca non penetrano nella radice. Il colore avvolge semplicemente le ciocche e viene lavato via il giorno del lavaggio.

Copriti

Quando applichi lil colore, indossa un paio di guanti. Infatti, indossare i guanti aiuta a proteggere la pelle dall’assorbimento del prodotto.

Risciacqua accuratamente

Dopo aver usato la tintura per capelli, assicurati di sciacquare accuratamente le ciocche e il cuoio capelluto per evitare che rimangano residui.

Limita le sedute di colorazione

Se le radici sono cresciute o se notate che le ciocche stanno cambiando colore, è meglio ridurre al minimo il numero di volte che tingi i capelli durante la gravidanza. Secondo un recente studio, sottoporsi a trattamenti per capelli da tre a quattro volte durante la gravidanza non sembra aumentare il rischio di effetti negativi sul feto.

Limita le ore di esposizione

Anche se lavori come parrucchiera ti consigliamo di fare attenzione. Non dovresti lavorare per più di 35 ore alla settimana per ridurre al minimo l’esposizione prolungata alle tinture per capelli. Non ti resta che metterti d’accordo con il tuo datore di lavoro per elaborare un piano che ti permetta di limitare l’esposizione quotidiana a determinati tipi di tinture.