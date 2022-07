Sai scegliere il pantalone giusto per te? Ecco la guida per non sbagliare

Sei sicura di saper scegliere il pantalone che faccia al caso tuo? Se ultimamente hai notato che i pantaloni che indossi non ti stiano benissimo sei sulla guida di stile giusta, perché oggi vedremo come scegliere il modello perfetto in base alle nostre esigenze!

Tra tantissimi modelli in commercio scegliere e trovare il modello di pantalone che si adatti alla nostra fisicità e che risponda alle nostre esigenze diventa sempre più difficile. Mettiamoci anche che con le nuove tendenze che nascono ogni giorno riuscire a non confondersi è quasi una mission impossible. Vuoi scoprire quale pantalone fa al caso tuo?

A vita bassa, a vita alta, skinny, flare e chi più ne ha più ne metta. I pantaloni di tendenza nel 2022 sono tanti e tutti diversi tra loro.

Ma al contrario di altri capi di abbigliamento, che possiamo scegliere più a cuor leggero, il pantalone è uno dei capi più difficile da scegliere, perché in base a questo si definirà il nostro total look.

Quindi noi che siamo delle perfette fashion lovers non possiamo permetterci di sbagliare il capo più importante dell'outfit giusto? Come fare?

Vediamo insieme quali sono le regole per scegliere al meglio il pantalone che valorizzi le nostre forme per essere sempre al top!

Scegliere il pantalone giusto è il primo passo per essere trendy: ecco come fare!

Prima di vedere nello specifico le regole per scegliere il pantalone giusto per noi dobbiamo tenere a mente un dettaglio. Il pantalone è il capo che per eccellenza deve adattarsi al nostro fisico. Se questo non ci valorizza non ci sentiremo a nostro agio con l’outfit indossato. Quindi bisogna sempre trovare la giusta via di mezzo tra ciò che ci sta realmente bene e ciò che è di tendenza!

Entriamo subito nel vivo e vediamo come scegliere il pantalone perfetto:

vita alta : il pantalone a vita alta per anni era stato inserito tra i capi meno alla moda. Fortunatamente tutto è cambiato, perché non solo è uno dei modelli più di tendenza del momento, ma è anche il più semplice da utilizzare! Questo modello di pantalone si adatta perfettamente a tutte quelle fisicità a pera che mostrano punto vita piccolo ma fianchi larghi. In questo modo avrete coperto dolcemente i fianchi mettendo in risalto invece il vostro punto vita da vespa!

è di nuovo di tendenza, ed è il jeans a vita bassa. Questo, ad esempio, è uno di quei modelli di pantalone di gran voga ma non particolarmente adatto a tutti. Quindi chi può indossarlo? Fisicità esili o a rettangolo, che non mostrano un punto vita molto delineato. skinny: ultimo, ma non per importanza, è il pantalone aderente. Nonostante non sia più la tendenza del momento il pantalone aderente è sempre comodo da tenere nell’armadio. Chi può indossarlo? Letteralmente tutti, a patto che si indossi nei luoghi e nelle occasioni giuste! A proposito, I vestiti di Kate Middleton sono perfetti per valorizzare ogni fisicità!

Termina qui questa guida di stile che ha visto come scegliere il pantalone perfetto in base alle nostre esigenze!

