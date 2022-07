Anticipazioni Beautiful e Una Vita: un’amara verità e insulti choc cambiano tutto

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Rivelazioni e verità all’orizzonte, nelle prossime puntata scopriremo nuovi scoop. Ecco tutto quello che succederà!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful nelle puntate in onda in America e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam faranno i conti con un’amara verità…

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda in Italia di Beautiful soprattutto per quanto riguarda la love story di Hope Logan e Liam Spencer. Il giovane figlio di Bill ha un’amara confessione da fare…

Nelle prossime puntate americane di Beautiful in onda in Italia scopriremo i dettagli che si celano dietro la morte improvvisa di Vinny Walker.

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate in onda su Canale 5, Liam prenderà una decisione estremamente importante: rivelare alla sua consorte tutta la verità sulla morte di Vinny. La sua ammissione di colpe è arrivata quando i due coniugi si trovavano in una fase di riconciliazione post tradimento.

Hope in un primo momento deciderà di scagliarsi contro il suocero Bill, complice di non aver prestato soccorso al corpo inerme dell’amico di Thomas e aver portato Liam lontano dalla scena del crimine. Successivamente, la figlia di Brooke maturerà l’idea che l’unica soluzione possibile per Liam sarà quella di consegnarsi alle forze dell’ordine per ammettere le sue colpe. Anche in questa occasione Bill tenterà in tutti i modi di far ragionare Liam e arriverà addirittura a prendersi tutte le colpe! Ma questo comportamento non porterà a degli esiti positivi.

Una Vita, anticipazioni: Azulena, guai e insulti in arrivo per lei!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

In queste nuove anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 ci concentreremo sulla giovane Azucena Rubio (Judith Fernandez). La ragazza dovrà ricredersi sul conto del suo pretendente Angel Lopez Saldaña (Ismael Abadal), che come ben sapete se avete letto le nostre anticipazioni è stato scelto dalla madre Hortensia (Amaia Lizzarralde) e dalla pettegola zia Rosina (Sandra Marchena).

La ragazza inizierà a mostrare una sorta di insofferenza nei confronti del giovane, soprattutto perché durante il tentativo di una rapina lui non farà nulla per tutelare la contendente. Ad evitare il furto ci penserà infatti Guillermo Sacristan (Julio Peña), che così riconquisterà tutte le attenzioni della giovane Rubio.

Ma cosa c’entra tutto ciò con gli insulti che la Rubio riceverà nel corso dei nuovi episodi?

Secondo le anticipazioni di Una Vita, Angel tenterà in tutti i modi di riconquistare Azucena inondandola di regali e attenzioni. La Rubio, però, non vorrà proprio saperne nulla. Per questo motivo Angel perderà le staffe e tratterà in modo negativo e aggressivo sia Casilda che Azucena, insultando quest’ultima con parole poco carine e cortesi, mettendo addirittura in dubbio la sua rispettabilità.