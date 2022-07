Mai aprire il forno con con i guanti da cucina bagnati, ecco cosa rischi

La cucina nasconde molti pericoli dei quali ignoriamo l’esistenza. Scopri perché non si dovrebbe mai aprire il forno con il guanto bagnato.

Ogni giorno usiamo la nostra cucina ed i nostri elettrodomestici per preparare le nostre pietanze. Spesso ignoriamo che alcuni gesti comuni e spontanei possono rappresentare un grande pericolo per la nostra salute. Non si è al sicuro soprattutto dietro i fornelli dove si rischia di bruciarsi. Insomma anche in cucina sarebbe bene essere cauti.

Quando si cucina si usa spesso il forno. Un alleato indispensabile. Anche il forno caldo potrebbe ustionarci motivo per il quale si indossano sempre dei guanti da forno quando è arrivato il momento di sfornare le nostre pietanze. Ma lo sapevi che possono causare gravi danni se indossati bagnati?

Ecco perchè dovresti evitare di indossare guanti da forno bagnati

I guanti da cucina sono utili ed indispensabili. Grazie al loro impiego siamo liberi di maneggiare teglie roventi senza rischiare di ustionarci. In realtà molto ignorano che il guanto da forno non dovrebbe mai essere umido quando lo si usa.

Durante la preparazione del cibo spesso usiamo l’acqua e può capitare che i guanti si trovino in prossimità del lavandino e si bagnino. Nonostante ciò se abbiamo bisogno di prendere qualcosa dal forno li indossiamo e procediamo. Questo gesto è molto rischioso.

Dovresti sapere che quando usi il guanto da forno bagnato sei a rischio di ustione perché quando questo è bagnato, non assolve più la sua funzione protettiva ed isolante, anzi, funziona al contrario.

Questo rischio è stato provato scientificamente grazie ad uno studio condotto presso l’Oklahoma State University, i ricercatori hanno esposto un guanto bagnato a temperature di 180 ° C ed, e questo ha causato ustioni di terzo grado in un solo secondo. La stessa cosa accade se indossiamo il guanto con le mani bagnate.

I ricercatori oltre a raccomandare che guanto da forno e mani siano asciutti prima di utilizzarli, hanno anche allertato sull’uso improprio di strofinacci come sostituti dei guanti ricordando che non sono stati progettati per proteggere la pelle dalle alte temperature.

Infine hanno pensato fosse doveroso spendere due parole anche per i guanti in silicone.

Guanti e presine in silicone sono sempre più presenti nelle nostre cucine. Le raccomandazioni fornite per l’uso dei guanti da forno valgono anche per gli utensili in silicone.

Solo se sono asciutti forniscono un’adeguata protezione contro le alte temperature.

Quando si cucina si dovrebbe vere a disposizione uno spazio adeguato per appoggiare le pentole e le teglie calde poichè più si tiene la padella calda tra le mani, più ci si potrebbe bruciare.