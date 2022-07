Verdure ripiene di formaggio, ma diverse dal solito: una vera chicca

Invece delle solite melanzane o zucchine, perché per una volta non proviamo a preparare le cipolle ripiene di formaggio? Buone e sorprendenti

L’estate è per eccellenza la stagione delle verdure ripiene, ma puntiamo sempre sulle stesse: melanzane, peperoni, zucchine, non si scappa. E invece questa volta cuciniamo le cipolle ripiene di formaggio, un contorno molto versatile (soprattutto con piatti a base di carne) che può diventare un secondo o un antipasto.

Una ricetta facile e scenografica, che richiede anche poco tempo per prepararla. Basta un po’ di manualità e ingredienti di prima qualità, non serve altro.

Cipolle ripiene di formaggio, sapore forte o delicato?

Se vogliamo un sapore più delicato per le nostre cipolle ripiene, invece di usare un formaggio filante e sapido come la fontina, la scamorza, il caciocavallo, puntiamo su uno morbido. La crescenza o la robiola sono ottime.

Ingredienti:

4 cipolle bianche grandi

130 g di fontina

120 g di pecorino

70 g di pangrattato

2 uova medie

1 noce moscata

1 rametto di maggiorana

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione

Sbucciamo le cipolle eliminando la parte più esterna e facendo attenzione a non rovinarle. Poi mettiamole a cuocere a vapore, quando l’acqua è già bollente per circa 8-9 minuti. Il tempo dipende anche dalla loro grandezza: alla fine devono essere più morbide ma ancora croccanti perché poi devono contenere il ripieno e andare in forno.

A quel punto sempre delicatamente tagliamo via le calotte tenendole da parte perché ci serviranno in un secondo momento. Usando un coltello ben appuntito incidiamo la polpa e con uno scavino oppure un cucchiaio svuotiamo le cipolle trasformandole in uno scrigno. Attenzione però: il fondo deve rimanere compatto, senza segni.

Poi tritiamo la polpa ricavata dalle cipolle e versiamola in una ciotola aggiungendo le uova, la fontina a dadini, il pecorino grattugiato, il pangrattato e delle foglioline di maggiorana. Insaporiamo con un pizzico di sale, qualche macinata di pepe e una generosa grattata di noce moscata, mescolando bene per amalgamare.

Adesso arriva la parte divertente: con il composto riempiamo le cipolle vuote ma senza esagerare perché dobbiamo avere lo spazio per appoggiare le calotte e chiuderle.

Quindi appoggiamo le cipolle ripiene di formaggio in una teglia, condiamole con l’olio extravergine e mettiamole a cuocere in forno preriscaldato a 180° per almeno 15 minuti o fino a quando diventano dorate.

Sforniamo ma aspettiamo almeno 10 minuti prima di portare in tavola in modo che si compattino. Saranno buone calde e anche tiepide.