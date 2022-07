Sulla nave da crociera si trova veramente di tutto, ma c’è anche il carcere?

Se sei già stata su una nave da crociera, ti sei mai chiesta se a bordo è presente anche il carcere? Scopriamolo insieme.

Forse non ci hai mai pensato, ma secondo te le moderne navi da crociera hanno ancora le carceri per i passeggeri indisciplinati o che non rispettano le regole?

Scommetto che vuoi anche sapere cosa potrebbe farti finire nei guai mentre sei a bordo e noi siamo qui proprio per chiarirti finalmente le idee.

Carcere sulla nave da crociera? Ecco la risposta

Siamo qui per rivelarti se effettivamente la nave da crociera include anche il carcere. Curiosa di scoprirlo?

Ebbene sì, le navi da crociera hanno il carcere. Poiché la navi sono considerate delle vere e proprie città in miniatura, a bordo si trovano tutti i tipi di persone, comprese alcune che non sanno come comportarsi in vacanza. E mentre queste si concentrano sul divertimento con bar, ristoranti, teatri, centri benessere e parchi acquatici, devono anche mantenere l’esperienza sicura per i loro passeggeri. Tuttavia, la maggior parte delle navi da crociera non dispone di veri e propri agenti di polizia. Al contrario, le compagnie di crociera impiegano una squadra di sicurezza per ogni nave, ma il livello di autorità della squadra può variare.

A questo ti chiederai, ma com’è la prigione di una nave da crociera? I crocieristi che infrangono le regole potrebbero ritrovarsi in una vera e propria prigione. Ma è anche possibile che a un passeggero venga ordinato di rimanere nella propria cabina con un membro della squadra di sicurezza della nave appostato fuori dalla porta. La persona verrà scortata in una cabina vuota dove ci sarà un materasso con lenzuola e servizi igienici. La porta si chiude dall’esterno, il che significa che i passeggeri non possono uscire da soli. Per questo motivo, i pasti saranno portati loro mentre scontano la pena.

Quindi, cosa fa finire un crocerista in cella? Se si infrange il codice di condotta della compagnia di crociera, ci si può ritrovare in carcere durante il viaggio se il capitano o un membro del team di sicurezza della nave stabilisce che si tratta di una violazione. Tra le infrazioni degne di essere messe in gattabuia ci sono la violenza contro i membri dell’equipaggio o gli altri passeggeri. Oppure il rifiuto di seguire le regole di sicurezza della nave da crociera, il furto nei negozi di bordo e il possesso di droghe o altri oggetti illegali.

Il solo fatto di essere ubriachi non è sufficiente a farti sbattere in prigione. Però un eccesso di alcol potrebbe farti agire in modo irresponsabile e infrangere le regole che porterebbero il team di sicurezza della nave a portarti via. Il passeggero, una volta in carcere, rimane rinchiuso finché non può essere sbarcato e consegnato alle autorità in un porto di scalo. A seconda delle circostanze, ciò può avvenire alla fermata successiva della nave o al termine della crociera.