Sonia Bruganelli ci va giù pesante: l’ultimo post sull’aereo privato è una stoccata alla sua collega

Sonia Bruganelli torna ad accendere il caos sul web con il suo ultimo post social, il suo aereo privato e la stoccata alla collega vip.

Ci siamo abituati al fatto che di Sonia Bruganelli proprio non si può smettere di parlare. La produttrice televisiva riesce quotidianamente a riaccendere i riflettori su di lei, anche grazie all’ironia tutta sua con cui scatena polemiche. La notizia della sua riconferma come opinionista al GF Vip è rimbalzata da un giornale all’altro.

Soprattutto, perché proprio lei si era pronunciata dopo la fine del programma affermando che non avrebbe più ripetuto l’esperienza. Ma evidentemente Alfonso Signorini, che ci vede lungo, l’ha corteggiata a tal punto da farle cambiare idea. Ci ha messo poco la moglie di Bonolis a scatenare un polverone con un’intervista, ancora prima che il reality parta.

Qualche giorno fa, infatti, il suo nome è comparso su tutti i giornali di tv e cronaca rosa, perché la futura opinionista ha rivelato un particolare interessante. Stando alle sue dichiarazioni, aveva proposto alla produzione del GF Vip una delle sue idee stravaganti: inserire nel cast una donna incinta.

Data la durata del programma, che si prolunga sempre più, la concorrente avrebbe potuto partorire in diretta, ponendo sotto gli occhi del pubblico una situazione del tutto nuova in tv. La proposta però, come lei stessa ha raccontato, è stata trovata rischiosa e quindi bocciata in tronco.

Sfoggio di ricchezza o ironia? Le parole al veleno della Bruganelli

Chiuso un capitolo, se ne apre subito un altro ed ecco che la Brugi torna nuovamente a saltellare nel polverone mediatico. Naturalmente, lei stessa è l’autrice delle sue trovate e questa volta sembra proprio averlo fatto per puntare il dito contro qualcuno. Eccola qui, nel suo recente post, distesa comodamente a guardare il telefono nel suo aereo privato.

“Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato“, ha scritto la moglie di Bonolis, “Piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio“. Dopo l’ultima polemica, questa volta le parole al veleno che sembrano proprio un chiaro riferimento alle vip e influencer che negli ultimi giorni, si stanno scatenando sui social con critiche nei confronti dei disagi causati dalle compagnie aeree.

Insomma, un ironico sfoggio di ricchezza che però nasconde un bell’affondo probabilmente per una delle signore della tv italiana: Simona Ventura. La conduttrice infatti, un paio di settimane fa, ha testimoniato tramite le sue stories di aver subito la cancellazione dell’aereo da parte della compagnia Wizz Air. “Siamo qua da quattro ore. Capito le compagnie low cost? Dovrebbero fare il loro dovere perché noi paghiamo. Occhio a questa compagnia! È proprio una presa per il c**o“, aveva tuonato la Ventura. Insomma, c’è chi può e chi non può!