Rustica e molto estiva, questa crostata è una bomba di sapore

Una classica pasta frolla, un ripieno di frutta fresca e secca, la cottura in forno: questa crostata estiva di ciliegie

La crostata estiva di ciliegie è un dolce dall’aspetto rustico, tipicamente estiva perché quella è la vera stagione del suo ingrediente principale, arricchito anche dalle mandorle.

Perfetta da servire a colazione, ma anche per una merenda in compagnia.

Frolla e ripieno, ecco la nostra crostata estiva di ciliegie

La crostata estiva di ciliegie può essere conservata nel piatto da portata, coperta da pellicola o sotto una campana di vetro per 4-5 giorni.

Ingredienti:

Per la frolla

450 g di farina 00

3 uova medie

220 g di burro

150 g di zucchero semolato

1 cucchiaio di lievito per dolci

1 scorza di limone

Per farcitura e decorazione

400 g di ciliegie fresche

marmellata di ciliegie q.b.

150 g mandorle spellate a lamelle

zucchero a velo

Preparazione:

L’operazione più lunga per questa crostata è la pasta frolla, quindi partiamo con quella e utilizziamo un robot da cucina per accelerare i tempi. Chiaramente, se abbiamo più tempo, le nostre manine magiche funzionano sempre bene.

Versiamo nel boccale le robot il burro ancora freddo di frigorifero tagliato a tocchetti e la farina setacciata. Facciamo partire la macchina e lavoriamo la base fino ad ottenere il classico composto sabbioso.

A quel punto aggiungiamo anche le uova, tutte insieme, lo zucchero, il lievito e la scorza di un limone non trattato. Quindi azioniamo di nuovo il robot azionate in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti e quando la base della frolla è formata spegniamo.

Tiriamo fuori l’impasto dopo aver infarinato il piano di lavoro, appoggiamolo lì e iniziamo a lavorarlo questa volta con le mani fino ad ottenere un panetto compatto. Quindi avvolgiamolo nella pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigorifero per almeno 40 minuti.

Mentre aspettiamo però possiamo preparare il resto degli ingredienti per la crostata rustica di ciliegie. Laviamo bene la frutta fresca e poi facciamo un’operazione semplice. Se abbiamo il denocciolatore, uno strumento che si trova in tutti i negozi di casalinghi ma anche in diversi supermercati, usiamo quello e poi tagliamole a metà. Altrimenti incidiamole nel mezzo per togliete il nocciolo e tagliamole sempre in due. Poi teniamo da parte insieme alla marmellata.

Finito il tempo di riposo, riprendiamo la pasta frolla dal frigo e stendiamola con un mattarello ricavando un cerchio fino ad ottenere un’altezza di circa 5 millimetri. Appoggiamo la sfoglia in uno stampo per crostata da 26 centimetri, eliminando la pasta in eccesso, e bucherelliamo la base con i rebbi di una forchetta. Con l’impasto che avanza possiamo preparare le classiche strisce per la decorazione.

Poi passiamo al ripieno: cominciamo dalla marmellata di ciliegie, alcune cucchiaiate sulla base di frolla, livellando poi con una spatola. Quindi le lamelle di mandorle spellate e le ciliegie fresche tagliate a metà. Infine decoriamo con le strisce di pasta frolla, con un disegno a piacere nostro.

Preriscaldiamo il fondo a 180°, poi cuociamo nella parte più bassa per 40-45 minuti (dipende dalla forza del forno). La superficie deve risultare dorata e croccante, anche se bella friabile e a quel punto spegniamo, estraendo il dolce.

Lasciamolo raffreddare bene, togliamolo dallo stampo e appoggiamolo su un piatto da portata. Spolverizziamo con lo zucchero a velo e gustiamo questa bontà.