La coppia vip è già scoppiata? Dopo la passione travolgente, l’epilogo shock

La coppia vip è già scoppiata dopo i primi mesi di amore? Dopo essere stati colpiti dalla passione, sembrerebbe essere arrivata la fine.

La coppia vip sembrava essere la protagonista indiscussa di quest’estate in quanto le foto dei loro primi incontri hanno rapidamente fatto il giro del web, facendo breccia nel cuore di tutti gli utenti della rete. Purtroppo però pochi momenti dopo, il loro amore sembrerebbe essere arrivato già al capolinea dopo la travolgente passione.

I due, infatti, non compaiono insieme da un po’ e secondo la pagina Instagram The Pipol Music potrebbe già respirarsi aria di crisi prima ancora che il loro rapporto potesse effettivamente decollare, ma sarà realmente così? Tra Paola Di Benedetto e Rkmomi è scoppiata la crisi dopo la passione che li ha travolti durante i primi momenti trascorsi insieme? L’indizio sembra confermare che tra loro non prosegue tutto rose e fiori.

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati? Il dubbio si insinua sul web

Sembrano essere ormai lontani i tempi in cui Paola Di Benedetto e Rkomi facevano strage di like posando al fianco della coppia vip più famosa della rete, in quanto da quel momento in poi non sono più apparsi insieme e le paparazzate sono state drasticamente ridotte fino a scomparire.

Per questo motivo il portale diretto da Gabriele Parpiglia inizia a sospettare che tra i due ci sia aria di crisi e che il rapporto rapporto possa aver raggiunto il capolinea. Ovviamente i diretti interessi, essendo due persone estremamente riservate, non hanno ancora commentato la notizia che li riguarda senza smentire o confermare il tutto.

Questa loro reazione non ha particolarmente stupito gli utenti della rete in quanto fin da subito, dagli albori di questa relazione, hanno assunto questo atteggiamento in quanto ci tengono molto alla loro privacy e vogliono che l’attenzione del pubblico si concentri sulla loro carriera piuttosto che sulla loro vita privata.

In particolar modo lei che si è trovata già a vivere una situazione simile quando è stata legata per anni a Federico Rossi e per questo motivo ora preferisce vivere il tutto tra le mura di casa, piuttosto che condividere tutto con i fan.

Tra Paola e Rkomi è davvero finita oppure si tratta di un semplice malinteso perché entrambi alla prese con i loro impegni lavorativi?