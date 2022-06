I Ferragnez cedono lo scettro: ecco la coppia più bella dell’estate

I Ferragnez hanno ceduto dopo anni lo scettro. Ecco chi è la nuova coppia più bella che ha trionfato durante il corso di quest’estate.

I Ferragnez, che piacciano o meno, sono tra le coppie più amate non solo del bel paese ma anche del mondo intero, in quanto la loro fama ha raggiunto praticamente ogni parte del mondo.

Il loro regno però sembrerebbe essere giunto al termine in quanto da qualche settimana non si fa altro che parlare di una nuova coppia, che sembrerebbe dominare indisturbata durante questi primi caldissimi giorni di estate. A dirlo non siamo soltanto noi, ma lo hanno fatto anche Chiara Ferragni e Fedez che in maniera del tutto ironica hanno ufficializzato la relazione tra i due che provavano a scompare al mondo della cronaca rosa, ma purtroppo nulla sfugge e in molti avevano intuito e compreso che tra loro ci fosse qualcosa.

Chiara Ferragni e Fedez hanno presentato la coppia dell’estate, incontrandosi prima della messa in onda della nuova stagione di X Factor che rappresenta non solo tornare a casa il rapper ma li vedrà anche collaborare per la prima volta insieme sullo stesso palco.

I Ferragnez presentano la nuova coppia dell’estate: l’incontro prima di X Factor

Fedez e Chiara Ferragni, che ha “spoilerato” il primo look del Festival di Sanremo 2023, sui loro profili Instagram hanno presentato la nuova coppia dell’estate, che proprio come la loro è formata da un cantante ed una influencer. Magari questo può essere un segno in comune positivo per la loro relazione, ma chi è riuscito a strappare loro il primato?

Paola Di Benedetta e Rkomi! I due sono stati paparazzati già da qualche tempo insieme e Fedez aveva fatto una domanda sul loro rapporto proprio alla conduttrice, che aveva cercato di sviare fin quando durante il corso di una recente intervista non ha scelto di confermare il tutto.

I due hanno iniziato da poco una conoscenza e dai primi scatti sembrerebbe che le cose proseguano a gonfie vele, visto che hanno deciso di uscire allo scoperto non solo pubblicamente ma anche prendendo parte ad un’uscita di coppia. Che questa sia la volta buona per la Di Benedetto che qualche tempo fa ha scelto di archiviare, in maniera definitiva dopo un ritorno di fiamma, la storia d’amore con il cantante Federico Rossi? Noi speriamo di sì.

Fedez e Chiara Ferragni, che ha stupito il web con una dolcissima dedica inaspettata, ha presentato la nuova coppia dell’estate e le cose per loro non possono che andare bene considerando che la loro unione è stata “consacrata” dai Ferragnez!