Gli abiti in tulle sono l’ideale per gli eventi estivi. Vediamo i più chic

Per sentirci principesse a volte basta indossare l’abito giusto. Il problema potrebbe essere quello di riuscire a trovarlo ma per questo iniziamo subito, ispirate da super modelle ed attrici in grado di farci sognare. Scopriamo quanto il tulle ci doni e come indossarlo.

Alcuni tessuti, uno tra tutti il tulle, sono irrimediabilmente associati alla magia, al romanticismo ed alla femminilità. Per un outfit da protagonista va indossato il taglio più adatto al nostro corpo, la tonalità migliore per capelli e carnagioni e tanto, tantissimo tulle.

Vediamo perché avere uno di questi capi è un’ottima alternativa al classico lungo con spacco ed al tailleur colorato, entrambe scelte di gran moda ai matrimoni ed alle feste del momento.

Gli abiti in tulle da comprare in estate per mostrarci con classe

Aniye By ha creato un abito corto in tulle nero e profondo scollo a V con spalline gonfie e vita definita da arricciatura lavorata. Si richiedono un tacco alto con listini sottili ed accessori a dorati. Costa, sul sito ufficiale, 160,30 euro anziché 229 euro.

Si punta sul colore con la proposta fluo fucsia di Light in The Box. Ricorda l’abito sfoggiato da Kendall Jenner all’Amfar di tre anni fa ma questo è semplicemente corto, senza balze sulle lunghezze. Si ad accessori argentati ma discreti, il rischio è quello di esagerare. Il prezzo è di 49,74 euro, già scontato del 30%.

Il vestito lungo color cipria con spalline allacciate e volant di Lace & Beads (131,99 euro su Asos) va indossato se si festeggia il compleanno in questi mesi caldi ma evitato per il ruolo da damigella. Il rischio è quello di rubate le attenzioni che andrebbero solo alla sposa. Per chi è in cerca di idee per la propria pagina Instagram, scattare con un outfit composto da questo capo e scarpe da ginnastica simili alle Converse (Ash ne propone sempre di originali) in un supermarket garantisce quasi sicuramente il pieno di cuoricini.

Anche se l’arancione dovesse rivelarsi quello perfetto per la vostra carnagione meglio evitare di unirlo a questo particolare tessuto già eccentrico di suo.

Ricordiamoci infine che un meraviglioso vestito in tulle potrà sì aiutare il nostro umore nei momenti difficili ma se vogliamo sentirci dive l’unico modo sano parte dalla consapevolezza dentro di noi. Nessun uomo e nessun oggetto da comprare dovrebbero avere questo potere su di noi, al contrario, fare lo shopping giusto può rivelarsi molto utile!

Silvia Zanchi