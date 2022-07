Beautiful e Una Vita anticipazioni: un clamoroso addio sconvolge

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Misteri nei prossimi mesi di programmazione televisiva, a casa Forrester ci sarà un addio mentre ad Acacias una nuova strana alleanza!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: un addio che cambia tutto!

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda in Italia di Beautiful. Zoe Buckingham sembra essere prossima all’addio definito alla soap americana. Arriva l’indiscrezione…

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful vedremo ciò che in America è già andato in onda lo scorso anno. Nel dettaglio i telespettatori italiani diranno addio a Zoe Buckingham e alla sua interprete Kiara Barnes. In Italia, ovviamente, non ce ne siamo ancora accorti perché siamo in ritardo di più di un anno rispetto alle puntate americane, ma entro pochi mesi anche gli episodi in onda su Canale 5 ci mostreranno la Buckingham che frettolosamente lascerà Los Angeles.

Ma perché Zoe ha abbandonato la soap? Secondo la versione narrativa, Zoe è andata via a seguito della scoperta del tradimento di Carter con l’amica Quinn Fuller. Il colpo è stato troppo grande da incassare e la Buckingham ha preferito dire addio alla sua vita a Los Angeles. Secondo la versione vera, l’attrice Kiara Barnes è stata ingaggiata per un’altra serie TV chiamata Fantasy Island e questo le impediva di rimanere in Beautiful.

Una Vita, anticipazioni: una nuova persona nel mirino di Aurelio

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

In queste nuove puntate in onda su Canale 5 esamineremo più a fondo la storia di Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e la rilevanza che l’uomo ha all’interno delle dinamiche di Acacias.

Come ben sapete, Aurelio è impegnato insieme al chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias) nella realizzazione di un pericoloso gas tossico con cui poter fare fortuna e ricchezza. Ma per poterlo rendere “attivo” e portare a termine il paino, il il marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ha bisogno di un altro aiutante: un medico. Ed ecco qui che entra in gioco una nuova alleanza. Aurelio deciderà infatti di coinvolgere Ignacio Quiroga (Marco Caceres).

Secondo la ricostruzione dei fatti, Aurelio assolderà Ignacio ma senza svelargli la vera motivazione della sua missione. Il Quesada dirà soltanto che avrà bisogno di un medico disponibile per garantire la salute dei chimici che lavoreranno in laboratorio per lui.