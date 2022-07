Manie di controllo anche nel 2019: Meghan non è mai stata “Royal”

Meghan non si è mai comportata come una royal, nemmeno quando faceva parte della Famiglia Reale: la rivelazione shock che riguarda delle foto scattate durante un evento pubblico.

Quando Meghan Markle entrò ufficialmente nella Famiglia Reale Harry era al settimo cielo. Sposando la sua fidanzata americana Harry era convinto di aver trovato una persona in grado di sostenere l’enorme pressione mediatica con cui la Famiglia Reale combatte costantemente.

Come si sa però le cose non sono andate esattamente come Harry aveva sperato e, almeno apparentemente, la maniacale attenzione della stampa è stata insostenibile per Meghan.

Sia mentre erano soltanto fidanzati, cioè nel 2016, sia quando ormai erano sposati da circa un anno, nel 2019, Harry si è sempre schierato a difesa di Meghan.

Addirittura nel 2016 Harry arrivò a paragonare la situazione di Meghan a quella di sua madre Diana. Da quando venne ufficializzato il suo fidanzamento con il Principe Carlo, infatti, la Principessa Diana fu perennemente assediata dai fotografi.

All’epoca non c’era l’abitudine di dotare i Reali di un tema di guardie del corpo, quindi per un lungo e faticosissimo periodo Diana dovette letteralmente attraversare un battaglione di fotografi costantemente in agguato sotto casa sua.

Le cose per Meghan non sono mai arrivate a essere così difficili, ma non appena la notizia della frequentazione tra lei e Harry fu di dominio pubblico, i giornalisti cominciarono a pedinare l’attrice.

La reazione di Meghan fu piuttosto scomposta, tanto da spingere Harry a intervenire pubblicamente in sua difesa. Dopo il matrimonio però le cose non migliorarono, al contrario, e sembra proprio che il problema non fossero i fotografi.

L’ossessione del controllo e le foto “da Royal” che Meghan non voleva farsi fare

Come si sa il principale compito dei Reali di ogni Paese consiste nel prendere parte a eventi pubblici insieme ad altre persone della Famiglia Reale.

Gli eventi a cui partecipano sono quasi sempre molto formali ma alcuni sono particolarmente famosi. Tra gli eventi sportivi a cui la Famiglia Reale non manca mai di partecipare c’è Wimbledon.

Nel 2019 Meghan Markle ha assistito ad alcuni match femminili di Wimbledon, in particolare quelli a cui prendeva parte la sua famosissima amica Serena Williams.

Proprio in quell’occasione si verificò uno strano incidente relativo ad alcune fotografie che qualcuno stava scattando alla neo Duchessa.

La protagonista dello strano episodio è una donna di nome Sally Jones. Appassionata di Tennis, la donna nel 2019 assisteva al match di Serena Williams ed ebbe la fortuna di trovarsi a pochi posti di distanza rispetto a Meghan.

Come molti degli spettatori seduti sugli spalti Sally Jones ha deciso di scattare alcune fotografie con il proprio smartphone per immortalare l’evento.

A quanto la signora Jones raccontò in seguito, ad un certo punto venne avvicinata e poi fermata da alcuni agenti di sicurezza di Meghan.

Gli uomini in servizio le proibirono di scattare altre fotografie alla moglie di Harry.

La donna tentò di spiegare che non stava scattando foto a Meghan ma a Serena Williams, e che Meghan era semplicemente capitata nell’inquadratura.

Gli uomini della scorta di Meghan però furono irremovibili e la donna dovette prestare grande attenzione a non fotografare la Duchessa nemmeno per sbaglio.

Sally Jones ha affermato che quel comportamento fu molto strano da parte di Meghan e che non le era mai successo di essere ripresa per aver fotografato un membro della Famiglia Reale.

In realtà le guardie del corpo di Meghan specificarono che la Duchessa aveva preso parte all’evento in forma privata e non come membro della Famiglia Reale, quindi preferiva non essere fotografata.

Secondo molti commentatori reali che hanno avuto modo di commentare la vicenda si trattò di un comportamento molto poco Royal da parte di Meghan.

Come si sa, infatti, i Reali d’Inghilterra sono persone pubbliche e completamente devote al servizio e al contatto con i sudditi di Sua Maestà. Questo significa che negare di farsi fotografare è di pessimo gusto da parte di un membro della Royal Family.

Appare evidente quindi che fin dal principio Meghan non aveva chiaro quale fosse il suo ruolo e che cosa le era richiesto di essere e di fare. Per molti già da quell’episodio del 2019 trapelava la mania di controllo di Meghan.

Anche in seguito l’ex attrice ha tentato in ogni modo di avere un pieno controllo della sua immagine e ha tormentato tutti i suoi collaboratori affinché facessero esattamente ciò che ordinava.

Le conseguenze di questo approccio da parte della Duchessa? Gran parte delle persone che hanno lavorato per lei sono scappate a gambe levate e tutte per gli stessi motivi!

Come se non bastasse Meghan è anche stata denunciata per mobbing da alcuni dei suoi collaboratori più stretti. Pare addirittura che l’attrice abbia ridotto alle lacrime uno dei membri del suo staff, rimproverato in maniera severissima per aver commesso un errore.

Si trattò di comportamenti assolutamente inaccettabili per un membro della Famiglia Reale e anche a Hollywood probabilmente sarebbero stati mal tollerati!