Smalto, che passione: ecco i trend estivi di cui non possiamo fare a meno

Quando parliamo di unghie, dobbiamo ammettere che gli ultimi trend estivi sono più originali che mai. Non li conosci? Ti diciamo noi quali sono.

Quando parliamo di unghie e di trend estivi dobbiamo considerare che questa è la stagione dell’eccesso, della sperimentazione, della fantasia.

Non esistono limiti, se non quelli che impone la nostra mente. E così possiamo accogliere qualsiasi colore, disegno, decorazione sulle nostre mani.

Possiamo sperimentare una nail art anni ’90 – Missy Elliot insegna – a metà tra un semplice smalto ed una tecnica di design. Possiamo dipingere le nostre unghie con forme geometriche. Ma possiamo anche prendere spunto da fiori e frutti di stagione. Basta guardarsi intorno insomma: tutto può diventare una fonte di ispirazione.

E poi dobbiamo aprire l’interminabile capitolo dei colori: sì ad uno smalto acceso, ma anche ad un nude, sempre affascinante ed addirittura ad un nero, anche se siamo nella bella stagione.

Possiamo scegliere di osare con texture sempre diverse e poi ormai abbiamo detto bye bye all’arcaica convinzione secondo cui mani e piedi debbano essere necessariamente abbinate, quindi perché non provare a mixare nuance, fantasie, giochi di colori?

Detto ciò, ci sono alcuni trend estivi di cui non possiamo proprio fare a meno e che vogliamo subito applicare sulle nostre unghie. Ecco quali sono.

I trend estivi che non possiamo fare a meno di applicare sulle nostre unghie

Tra i trend estivi, non possiamo non citare le microdecorazioni stagionali. Ebbene sì, possiamo prendere spunto, come abbiamo anticipato, da fiori e frutti di stagione e tramutarli in una nail art ad hoc per questo periodo.

Sì quindi a ciliege, fragole, girasoli. Ma sì anche a disegni astratti che richiamino comunque i colori e le fantasie di stagione.

E ancora, un altro trend molto in voga è porre il nero su bianco. Il black & white, quintessenza di eleganza, re di raffinatezza, sempre in prima linea quando parliamo di ricercatezza, può arrivare direttamente sulle nostre unghie.

Non dobbiamo più pensare quindi che solo attraverso l’outfit possiamo esprimere il nostro amore verso questa combo. Anche le nostre mani possono prendere ispirazione da questa.

Qualche esempio? Creare decorazioni floreali nere a contrasto con la base dell’unghia nude, che potremmo vedere come una rivisitazione in bianco e nero del succitato trend, con lo sguardo quindi rivolto verso il passato, ma i piedi sempre ben piantati a terra nel presente.

L’effetto finale? Un chiaroscuro estremamente chic, che farà apparire la nostra nail art quasi come se fosse un’ombra.

Tra i trend estivi poi non possiamo non citarne uno tornato in voga e destinato (forse) a restarci: parliamo dello smalto metallizzato, pensato per poter brillare sotto al sole cocente della bella stagione.

Da mixare rigorosamente con decorazioni tridimensionali e da sviluppare sotto forma di multi colour, questa è una delle tendenze assolutamente più originali che questa stagione offre.

L’effetto quasi robotico, luminoso, brillante, è perfetto sia per essere spalmato su tutta l’unghia, sia per coprirne solo una parte, a contrasto con l’altra che dovrebbe essere basic quanto più possibile (anche nude andrà benissimo).

Tra i trend estivi poi un altro ritorno è la french manicure. Classica, elegante, sofisticata, l’abbiamo vista per anni sulle mani di tantissime celeb di tutto il mondo e poi, proprio quando sembrava che il mondo degli smalti se ne fosse dimenticata, è tornata ad essere glamour.

Ma attenzione: quest’anno non la vedremo più come prima. La french manicure ha cambiato aspetto e adesso si sta tingendo di altri colori che non siano più il nude ed il bianco.

E non solo, perché oggi è pronta ad accogliere anche decorazioni – magari sempre sotto forma di fiori e frutta di stagione – ma anche applicazioni di tutti i tipi, strass e chi più ne ha più ne metta.

Se poi vuoi saperne di più anche sulla succitata nail art anni ’90, ecco la nostra guida.

In ogni caso, ecco la prova che quest’estate, quando si tratta delle nostre unghie, possiamo davvero osare come desideriamo.