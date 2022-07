Barbara D’Uso e Alba Parietti, sirenette al mare: over 60 da capogiro

Barbara d’Urso e Alba Parietti hanno sfoggiato il fisico sui social. Le over 60 in spiaggia sono delle vere e proprie sirenette.

Barbara d’Urso e Alba Parietti sanno come attirare l’attenzione ben alta su di loro. Le due prime donne della tv sui social hanno deciso di pubblicare alcuni scatti da capogiro che non fanno altro che esaltare tutto il loro charme e la loro bellezza.

Una vera e propria lezione per gli utenti della rete, in quanto hanno avuto modo di poter dimostrare loro che l’età è soltanto un numero in quanto i loro corpi non hanno nulla da invidiare alle colleghe più giovani, anzi. Sono proprio quest’ultime che potrebbero prendere ispirazione da loro perché le due signore della tv sanno come stregare gli utenti della rete e con i loro ultimi scatti in cui sembrano delle vere e proprie sirenette in grado di ammaliare chiunque.

Barbara d’Urso e Barbara d’Urso in costume sono un vero e proprio spettacolo, una rivincita per le donne mature spesso messe in un angolo dalla società.

Alba Parietti e Barbara d’Urso stregano: le over 60 conquistano la rete

Alba Parietti durante il corso di questi anni è diventata sempre più bella ed oggi ha deciso di sfoggiare un costume intero nero che lascia intravedere il suo corpo.

La signora della tv ha deciso di non ritoccare, a differenza di quanto in molti fanno sui social, lo scatto in questione mostrandosi così com’è al naturale. Il risultato è stato apprezzato e non poco dai suoi fedeli sostenitori che hanno ammirato la voglia di mettersi costantemente in gioco. Oltre alla bellezza, ovviamente.

Lo stesso vale anche per la bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso. La presentatrice di Pomeriggio 5, che ha scelto di tornare al suo primo amore dopo 15 anni, ha indossato un costume a due pezzi, facendosi immortalare mentre si gode una rilassante nuotata lontano dagli studi di Cologno che l’hanno tenuta impegnata per tutto il corso della stagione televisiva e che tornerà ad occupare anche la prossima.

Barbara d’Urso ed Alba Parietti hanno stregato il web come soltanto loro sanno fare, dimostrando che non hanno nulla da invidiare alle loro giovanissime colleghe.