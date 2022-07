Estate dolcissima per Melissa Satta: pizzicata così con il fidanzato

Melissa Satta esce allo scoperto con il fidanzato per un’estate di passione e romanticismo, ecco dove è stata pizzicata e con chi.

Il suo sorriso e la sua bellezza non passano mai di moda, la meravigliosa Melissa Satta continua ad essere uno dei personaggi italiani più amati. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto uno slancio nel corso degli anni, ma per noi sarà sempre una delle nostre veline di Striscia la Notizia preferite.

Oltre alla tv, naturalmente a tenere accesi i riflettori su di lei ci hanno pensato anche le cronache rosa. Dal 2011 la showgirl è stata legata sentimentalmente al calciatore Kevin-Prince Boateng, una storia che ha fatto letteralmente sognare i fan e coronata dalla nascita del piccolo Maddox nel 2014. I due hanno anche un matrimonio alle spalle, conclusosi però con direzioni diverse. Dopo la crisi e la rottura, infatti, ognuno ha preso la sua strada e il bomber ha da poco scelto una nuova compagna di vita.

Con un matrimonio fuori dal comune organizzato nel “Metaverso” da Enzo Miccio, lui si è sposato con la modella Valentina Fradegrada. Ma cosa accade nel cuore della dolce Melissa? Lei ha continuato a testa alta con la sua vita di mamma single e in formissima, fino al momento in cui ha conosciuto l’uomo che le ha rubato il cuore.

Vacanza romantica in Sardegna per Melissa Satta e Rivetti, l’amore è ormai sotto gli occhi di tutti

In realtà era già un bel po’ di tempo che qualcuno di speciale era entrato nella vita dell’ex velina, seppur stentava ad arrivare un’ufficializzazione. La Satta ha scelto di essere molto riservata sulla sua nuova relazione, iniziata in realtà già un anno fa. Qualche settimana fa, però, è comparsa sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con il suo compagno: Mattia Rivetti.

Il nome di lui è noto per essere un imprenditore e nipote di Carlo Rivetti, entrambi impegnati nel settore dell’abbigliamento. Anche lui molto discreto e poco avvezzo ai social e ai paparazzi, questa volta però ha dovuto cedere a qualche scatto rubato da Chi. Il magazine di Alfonso Signorini è riuscito a pizzicare la vacanza bollente dei piccioncini, che si sono goduti un po’ di mare a Porto Cervo, in Sardegna. A poche settimane dal matrimonio di Boateng, insieme a loro c’era anche il piccolo Maddox, che non viene ritratto nelle foto.

Abbracci e dolci baci compaiono nelle foto a riscaldare il cuore dei fan in quest’estate già caldissima. In realtà, per Rivetti e la Satta questa è già la seconda volta che trascorrono le vacanze estiva insieme. I due infatti, sarebbero usciti allo scoperto proprio la scorsa estate, dopo una vacanza in Costa Azzurra.