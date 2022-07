Zucchine come se piovesse, ma con la pastella

C’è un modo facile e veloce per portare a tavola le zucchine come contorno senza stufare nessuno: prepariamole i Rösti di zucchine

Quando le materie prime sono ottime, non c’è bisogno di inventarsi nulla. E così, se non abbiamo idee sul contorno da portare in tavola questa sera, il Rösti di zucchine risolve sempre.

Frittelle golose, che vanno benissimo anche per i bambini e possono accompagnare diversi piatti, dalla carne al pesce, oppure diventare loro stessi un secondo piatto.

Rösti di zucchine, anche in forno

Possiamo preparare i rösti di zucchine anche al forno: la base è esattamente la stessa, con la differenza che dobbiamo prendere una leccarda, coperta con carta forno. Lasciamo cadere le cucchiaiate di impasto anche in questo caso distanziare e cuociamo a 190° per 18-20 minuti, girandole solo a metà cottura.

Ingredienti:

700 g di zucchine

2 uova medie

50 g di farina 00

30 g pecorino

1 ciuffetto di prezzemolo tritato

sale q.b.

pepe nero q.b.

olio di semi di girasole per friggere

Preparazione: Rösti

Il primo passaggio per degli ottimi Rösti di zucchine è quello di trattare l’ingrediente principale. Prendiamo le zucchine, spuntiamole e laviamole. Dopo averle asciugate con un canovaccio pulito, dobbiamo solo grattugiarle usando una grattugia con fori grossi.

A quel punto mettiamole tutte in uno scolapasta, saliamole leggermente e mettiamo un peso sopra perché dobbiamo cercare di far uscire tutta la loro acqua. Lasciamole così per 15-20 minuti in modo che si asciughino, perché per una frittura perfetta abbiamo necessità che siano solide.

Poi in una ciotola sbattiamo le uova con un pizzico di sale e qualche macinata di pepe fresco. Aggiungiamo anche la farina e il pecorino e mescoliamo bene. Poi anche le zucchine ben strizzate e continuiamo a mescolare con un cucchiaio di legno. L’impasto dei nostri rösti di zucchine è pronto, lasciamolo da parte.

Ora passiamo alla fase due, quella della cottura: in una padella larga, oppure in in tegame basso

scaldiamo un filo di olio di semi e iniziamo a friggere i rösti semplicemente lasciando cadere l’impasto a cucchiaiate, distanziate tra di loro.

Cuocete 3 minuti da un lato, poi giriamole con un cucchiaio oppure una pinza e completiamo la cottura anche sull’altro lato. Il risultato finale deve essere leggermente dorato ma non bruciato, quindi non esageriamo con i tempi.

Quando sono pronti, basterà tirarli su con un mestolo forato e appoggiarli sul piatto da portata già coperto con carta assorbente da cucina per eliminare l’oli in eccesso. Subito prima di portare i rösti di zucchine in tavola saliamoli leggermente, sono buoni caldi ma anche tiepidi.